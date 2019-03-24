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CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Siyaset, halka hizmet etmek için yarışmak demektir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükada’da yaptığı konuşmada, "Siyaset, halka hizmet etmek için yarışmak demektir" dedi.

24 Mart 2019 Pazar 15:33
CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Siyaset, halka hizmet etmek için yarışmak demektir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükada’da yaptığı konuşmada, "Siyaset, halka hizmet etmek için yarışmak demektir" dedi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükada’da Anadolu Kulübü Büyükada Şubesinde düzenlenen toplantıda, ’Muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle’ buluştu. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, Büyükada’ya hem bir bürokrat hem de bir siyasetçi olarak defalarca geldiğini, her gelişinde içinde güller açtığını söyledi.


Adalı olmanın ayrıcalık olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Adalılar karşılıklı olarak birbirine saygı duyuyor. Çok farklı kimlikler, çok farklı inançlar, çok farklı yaşam tarzları ama bütün bu farklılar adayı bir cennette dönüştürmüş durumda. Bütün, bu farklılıklar adanın zenginliği aslında. Adayı böyle görmek lazım" dedi.



"Siyaset, halka hizmet etmek için yarışmak demektir"


31 Mart seçimlerine değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:


"Sonuçta, muhtarlarımızı, belediye meclis üyelerimizi ve belediye başkanlarımızı seçeceğiz. Ama Türkiye’deki atmosfer şu; sanki bir savaşa gidiyoruz. ’Türkiye’nin bir beka sorunu var. Türkiye, yok edilmek üzere. Türkiye, yok edilmek üzere ise, o zaman oturup başka şeyler yapalım.’ deniliyor. Ne yapacağız? Sandığa gideceğiz, muhtar seçeceğiz. Muhtar seçmek bir beka sorunu mu? Belediye meclis üyelerini seçmek bir beka sorunu mu? Belediye başkanını seçmek bir beka sorunu mu? Siyaset, halka hizmet etmek için yarışmak demektir. Siyasi partiler, çıkarlar ve ’daha güzel hizmet yaparız’ derler. Hizmetlerini sıralarlar ve vatandaş da gider tercihini kullanır. Siyaset budur."

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 15:33
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