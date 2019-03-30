0553 313 94 23

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Eskişehir’de Bahar Yürüyüşü’ne katıldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir’de Bahar Yürüyüşü’ne katıldı.

30 Mart 2019 Cumartesi 14:47
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Eskişehir’de Bahar Yürüyüşü’ne katıldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir’de Bahar Yürüyüşü’ne katıldı.


Eskişehir’e gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve üretici birlikleriyle buluştu. Buradaki konuşmasının ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mağdurlarına seslenen Kılıçdaroğlu, "Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını biliyorum. İYİ Parti ile ortak bir teklif de verdik. Ama MHP ve AK Parti’nin oyları ile reddedildi. Emeklilikte yaşa takılanlardan 1 kişi bile olsa gidip AK Parti’ye ya da MHP’ye oy veriyorsa, iki elim iki yakanızda olacaktır” dedi.


Daha sonra Eskişehir’de yeni yapılan Ulus Heykeli önünden başlayan Bahar Yürüyüşü’ne katılan Kılıçdaroğlu’na CHP Eskişehir milletvekilleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı ve adayı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı ve adayı Ahmet Ataç katıldı.


Kılıçdaroğlu’nun halkı selamladığı yürüyüşe yüzlerce kişi katılırken, zaman zaman yürümekte zorluklar yaşandı. Yürüyüşün ardından Kılıçdaroğlu, kentten ayrıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 14:47
  1. odunpazarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Dündar belediye personeliyle buluştu
    1. Başkan Dündar belediye personeliyle..
    2. Edirneli esnaflar ‘Edirneli Fatih’..
    3. İskenderun yerel seçim 2019 sonuçları..
    4. Olympiacos’ta Vassilis Spanoulis..
    5. ’Rapor alamayınca doktoru tehdit etti’..
    6. Kamyon şoförü başından vuruldu
    7. Mehmet Özhaseki'den flaş açıklama!..
    8. Bülent Yıldırım’dan bebek ve kadın..
    9. Bakan Çavuşoğlu: "HDP, PKK’nın..
    10. Tesettürlü kadınlara saldıran şahıs..
    11. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Eskişehir’de..
    12. Şıktaşlı’nın projeleri Manisalıların..
    13. AK Parti'nin Sultangazi mitingi
    14. Hakkari’de 19 yerleşim yeri kapandı
    15. Cumhur İttifakı’ndan coşkulu yürüyüş
    16. Tazelenme Üniversitesinden adının..
    17. 183 aydır devam eden mevlit
    18. Kayıp olarak aranan adam ormanlık..
    19. "Türkiye'nin demokratik anlamda bir..
    20. AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı..
    21. "Bir oy seçimin kaderini değiştirir"
    22. Şırnak’ta kar hayatı olumsuz etkiledi
    23. Bağ evlerine giren hırsız yakalandı
    24. Bu belirtiler sizde de varsa vakit..
    25. Baybakov: “Nükleer güce sahip olmak,..
    26. Fuat Akdoğan’ın son mitinginde izdiham..
    27. Rektör Alkan Bayat ve İskilip’i..
    28. "PKK, en çok zulmü Kürt kardeşlerimize..
    29. Macron Ürdün Kralı 2. Abdullah ile..
    30. MHP’li Yıldız:"Demokrasi düşmanı..
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'