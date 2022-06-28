CHP lağım gibi

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Zina kasetiyle genel başkan değiştiren CHP’deki taciz, tecavüz ve gayri ahlaki ilişkiler mide bulandıran seviyeye yükseldi. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, aldattığı eski eşi Özge Pömen’e, “50 kişiyle yattı” dediği Tuba Torun’la ile nikah kıyarak evlenmesi, Pömen’in görüşme kaydını yayınlamasıyla ortaya çıkması rezaletin hangi boyutlara vardığını gösteriyor. 3 ay önce Özge Pömen’den boşanarak 13 Haziran’da CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Tuba Torun ile evlenen Erdoğdu’nun, eski eş Özge’yi, Tuba Torun ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalıştığı telefon görüşmesinin videosu sosyal medyada yayınlandı. Videoyu Özge Pömen, “Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, ‘50 kişi ile yatmış’ dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi!” ifadeleriyle paylaştı.

CHP’de moda 51. koca!

Söz konusu görüşmede CHP’li Aykut Erdoğdu, bir diğer CHP’li Tuba Torun hakkında şu ifadeleri kullanıyor: “Bak dertleşmekse şuysa buysa Tuba hiçbir şey çekmedi tamam mı? Tuba 50 kişiyle birlikte olmuş bir kız. 4 senedir ehli namus. Parasını da evini de her şeyini şey yaparak... Harbiden babalık yaptım ben. Ben olmasam gidecekmiş evlenecekmiş de yuva kuracakmış... Ulan ben bin kere söyledim önüne biri çıkarsa git!”

Her şehirde ayrı bir pislik

Partideki rezaletler bununla sınırlı değil. CHP İstanbul vekili Özgür Karabat’ın CHP’li belediye meclis üyesi Aynur D.E ile ilişki kurması ve bu sebeple şantaja uğramasının ardından soluğu yargıda alması, Denizli milletvekili Teoman Sancar’ın erkek erkeğe ilişkisi, Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç’in 4 kadını tacizi, Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz’un parti binasında çalışan çaycı kadını taciz etmesi, Kırıkkale il yöneticisi N.E.Y’nin 17 yaşındaki bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunup kayda alması, Bandırma Belediye yetkilisi Sevan S.’nin 14 yaşındaki çocuğa ahlaksız yaklaşımı, Bursa Osmangazi İlçe Başkanı Metin Akyolcular’ın 17 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiğinin görüntüleriyle ifşa olması ve Maltepe, Ümraniye, Pendik, Avcılar, Esenler, Didim, Konya, Bursa, Erzurum, Denizli, Muğla, Sivas, Antalya il teşkilatlarında yaşanan taciz, tecavüz ve zina vakaları partinin zirveden zırvaya ahlaksızlık batağına saplandığını gösterdi.

Eşini aldatan aldatana

CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı U.G.Y, İstanbul İl Başkan Yardımcıları Özgür Aydın, Yasin İlgar, Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz, Muğla İl Yöneticisi Mehmet A, Osmangazi İlçe Başkanı M.A, Kemer eski İlçe Başkanı, Esenler, Kartal ve Ümraniye ilçe yöneticileri hakkında da taciz suçlaması yapıldı. CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz’ün, bir kafenin üst katına götürdüğü kadını önce darp sonra tecavüze kalkıştığı görüntüleri izleyenleri tiksindirdi. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı U.G.Y’nin de işe aldığı bir kadını kendi evinde taciz ettiğini bizzat mağdur tarafından dile getirdi. CHP Esenler ve Ümraniye teşkilatlarında görev yapan iki ismin ve Kartal eski Gençlik Kolları Başkanının da taciz vakalarına karıştığı ifşa oldu.

CHP’li kadınlar neden suskun?

Partideki kadınların mağdur olduğu taciz, tecavüz ve rezilliklere ne CHP üst yetkililerinden, ne kadın milletvekillerinden, ne kadın kollarından, ne de gece gündüz ‘İstanbul Sözleşmesi’ diyen feminist STK’lardan tepki gelmedi. Yaşanan ahlaksızlıklara başta CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Parti Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka olmak üzere milletvekilleri; Müzeyyen Şevkin, Burcu Köksal, Gamze Taşcıer, Aysu Bankoğlu, Lale Karabıyık, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Jale Nur Süllü, Suzan Şahin, Gamze Akkuş İlgezdi, Sibel Özdemir, Emine Gülizar Emecan, Sevda Erdan Kılıç, Neslihan Hancıoğlu, Candan Yüceer ısrarla sustu.