CHP kulislerinden bomba bilgi: "Abdullah Gül değil" dedi, Kılıçdaroğlu'nun çatı adayını açıkladı!

"Kılıçdaroğlu’nun kafasındaki Gül mü, Babacan mı?" başlıklı yazısında bomba öngörülerde bulunan Gazeteci Yazar Serdar Arseven, yeni çatı adayın Ali Babacan olacağını öne sürdü.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Abdullah Gül’den neden korkuyorlar?" sorusunun önemli olduğuna vurgu yapan Serdar Arseven, "Hem dışarıyı hem de içeriyi işaret eden bir soru bu, “Erdoğan ve çevresi niçin korkuyor, Muharrem İnce ve çevresi niçin korkuyor?” anlamında." ifadelerinde bulundu.

Abdullah Gül'ün çatı adaylığının püskürtüldüğünü ifade eden Arseven, "Sayın Gül’ün “kendi ismi üzerinden” yeni bir oyun kuracak durumda olmadığı rahatlıkla söylenebilir" dedi.

"Kılıçdaroğlu’nun kafasındaki Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Gül değil!" diyen Arseven yazısında şu ifadelere yer verdi:

CHP Lideri, Sayın Abdullah Gül’ü Çatı Adayı yapmayı başaramadı ama Sayın Ali Babacan’ı yapabilir.

DEVA Partisi Ekibi, Genel Başkanları Sayın Babacan için “Nereden çıktı bu Cumhurbaşkanı Adayı, kayda değer tabanı bile yok!” dedirtmeyecek bir zemini hazırlıyor.

Sayın Kılıçdaroğlu, “Abdullah Gül’den neden korkuyorlar!” sorusunu yönelterek, Sayın Gül’ün şansını azaltmış ve “Çok daha az yıpranmış bir isim olan” Sayın Ali Babacan’ın şansını arttırmış oluyor…

Kemal Kılıçdaroğlu'na başbakanlık verilecek

Arseven yazısında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Başbakanlık beklediğini belirtti.

Serdar Arseven, Ali Babacan'ın cumhurbaşkanı olmasından sonra parlamenter sistemi getireceğini ve başbakanlığı ise Kılıçdaroğlu'na vereceğini kaydetti:

Arseven yazısında, "Hesaplanan: Sayın Babacan Cumhurbaşkanı yapıldıktan sonra, 'Parlamenter Sistem”e dönülecek ve Yeni Dönem’in İlk Başbakan’ı da Kemal Kılıçdaroğlu olacak!' " ifadelerini kullandı.

CHP kulislerindeki bilgiyi aktardı

"CHP kulislerinde Sayın Gül’den çok Sayın Ali Babacan’ın ismi geçiyor." diyen Arseven, "İfade ettiğim musavver hedefin gerçekleşmesi de, büyük ölçüde Sayın Akşener’in tutumuna bağlıymış gibi görünüyor. Sayın Akşener, kendisine suçlama üstüne suçlama yöneltenlerden “davet üstüne davet almanın” ve “Cumhurbaşkanlığı seçiminde anahtar konumunda olmanın” mutluluğunu yaşıyor olmalı." ifadelerine yer verdi.