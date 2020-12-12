CHP Kovid-19 Danışma Kurulu, Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı

ANKARA (AA) - CHP Kovid-19 Danışma Kurulu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir araya geldi.

CHP Basın Birimi tarafından, bugün gerçekleştirilen toplantıda yapılan değerlendirmelere ilişkin açıklama paylaşıldı.

Toplantıda, Sağlık Bakanlığının süreci şeffaf yürütmemesinin halka ağır bir maliyet yarattığı, vatandaşların bunu en başta canlarıyla ve ilaveten ağır maddi kayıplarla ödediği öne sürüldü.

Sağlık Bakanlığının mart ayından 10 Aralık'a kadar Kovid-19 sebebiyle 15 bin 751 kişinin vefat ettiğini raporlamış olmasına rağmen, aynı dönemde 11 büyükşehir ve 9 il belediyesinde Kovid-19 ve bulaşıcı hastalık sebebiyle 29 bin 669 vatandaşın vefatının kaydedilmiş olmasının şeffaflıktan uzak olunduğunun bir ispatı olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Aşılama Acil Durum Eylem Planı hazırlanması gerektiğine dikkat çekerek, aşıya erişim ve hızla uygulanması konusunda detaylı bir yol haritasına ihtiyaç olduğuna işaret eden Kurul, "en az 14 günlük, ideal olarak da 28 günlük tam kapanma uygulanmalı" çağrısı yaptı.

- "Esnafa kira desteği verilmeli"

Kurulda, şeffaflığın salgınla mücadelenin temeli olması gerektiğine işaret eden Genel Başkan Kılıçdaroğlu, "Devlet vatandaşına yalan söylemez, hele de söz konusu olan halkın sağlığı olunca." ifadesini kullandı.

Süreç içerisinde işini kaybeden, iş yerini kapatmak zorunda kalanlara doğrudan gelir desteği verilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Esnafa kira desteği verilmeli. İşsiz kalan yurttaşlarımıza hak ettikleri gibi İşsizlik Sigorta Fonu'ndan gelir desteği verilmeli. Ücretsiz izin uygulamasına son verilerek pandemide iş yeri kapatılan tüm çalışanlara ücretli izin imkanını devlet doğrudan gelir desteği ile sağlamalı. Ödeme zorluğu yaşayan tüm yurttaşlarımıza en az bir ay için ücretsiz su, elektrik ve doğal gaz sağlanmalı. Borçla değil, IBAN numarası göndererek değil; doğrudan gelir desteği vererek halka ulaşmalı. Kaldı ki ülkeyi yönetenler, İl Hıfzıssıha Kanunu'na göre, izolasyona tabi olan yurttaşların iaşe ve temel harcamalarını karşılamak zorundadır. Biz bugün iktidar olsaydık, bunların hepsini yapardık."

- "En az 150 milyon doz aşıya ihtiyaç var"

Kurulda, en az 150 milyon doz aşıya ihtiyaç olduğuna, iktidarın bugüne kadar Çin'den 50 milyon doz aşının geleceğine dair yaptığı açıklamaların salgının kontrol altına alınması için yeterli olmayacağına, ihtiyaç duyulan aşı miktarına erişilmesi için iktidarın başka aşıların temini yoluna gitmesi ve daha hızlı davranması gerekliliğine işaret edildi.

Tüm bilim insanlarının da ifade ettiği gibi faz 3 sürecinden geçmiş, biyogüvenlik testleri yapılmış ve etkinliği ispatlanmış tüm aşıların halk sağlığı açısından önemine dikkat çekilen kurulda, bu koşulları sağlayan aşıların hızla yapılmasını destekledikleri ve CHP'nin hem aşının temini hem de dağıtımı konusunu yakından takip ettiği belirtildi.