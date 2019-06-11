CHP kıyımına adalet yürüyüşü

31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti’den CHP’ye geçen Eskişehir’in ilçesi Odunpazarı Belediyesi’nde siyasi baskı ile işçi kıyımından sonra şimdi de Bolu Belediyesi’nde işçi kıyımı yapıldığı ortaya çıktı. CHP’den Bolu Belediye Başkanı seçilmesinin ardından ilk icraatı Suriyeli mültecilere verilen yemek yardımını kesmek olan Tanju Özcan, bu sefer de işçi kıyımı başlattı. HAK-İŞ'e bağlı HİZMET-İŞ Sendikası Bolu Belediyesi'nde işçilere yönelik sendika değiştirme baskısı ve 97 emekçinin haksız ve hukuksuz olarak işten çıkarılmasını protesto amacıyla “Emek ve Adalet Yürüyüşü” düzenliyor. Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, bugün 12'de Bolu Belediyesi önünde bir basın açıklaması yaparak, yürüyüş hakkında kamuoyunu bilgilendirecek. Basın açıklamasının ardından Bolu Belediyesi önünden başlayacak 196 Km'lik yürüyüşün, 22 Haziran'da CHP Genel Merkezi önünde tamamlanması planlanıyor. Bolu Belediyesi'nde işten atılan işçiler özelinde başlatılan yürüyüş, CHP ve HDP'li belediyelerde sendika üyelerine emekçilere yönelik baskı ve tehditlere karşı da bir uyarı niteliği taşıyor.

Sözlerini tutmadılar!

“Emek ve Adalet Yürüyüşü” hakkında Akit’e açıklamalarda bulunan Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, “Seçimlerden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP’li belediye başkan adayları da ‘her alanda hangi partili olursa olsun biz kazandığımız zaman hiçbir işçi ve emekçi kardeşimiz işinden olmayacak’ dedi. Ama bunun karşılığında Bolu ve diğer CHP’li belediyelerde işçi kardeşlerimiz sorgusuz ve sualsiz işten atıldı. Bizde sendika olarak kendilerini defalarca uyardık. Ama bizlerin o kadar söylemelerine rağmen belediyeler işçi çıkarmalarına devam etti. 11 günlük yürüyüşün ardından hâlâ işçilerimiz işlerine iade edilmezse yine farkı şekilde eylemlerimize devam edeceğiz. Bizim amacımız işçilerin işlerine iade edilmesidir. 17 yıldır AK Partili Belediyelerde hep farklı sendikalar olmasına rağmen hiçbir baskı zulüm olmadı. Ama CHP yönetime gelir gelmez hizmet yerine çalışan garibanların ekmeğiyle oynadılar. Biz bu yaptıklarını tüm Türkiye’ye duyurduk. Kendilerini de uyarıyoruz bu hatadan vazgeçin” şeklinde konuştu.

Aileleriyle katılacaklar

Yürüyüşe, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ'e bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri ile Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan 97 işçi ve ailelerinin yanı sıra, Antalya Büyükşehir, İzmit Belediyesi, Çanakkale/Bayramiç ve İzmir/Menderes belediyelerinde işten çıkarılan işçiler ile diğer belediyelerde iş akdi feshedilen binlerce işçi katılacak.