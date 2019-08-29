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CHP Kırklareli teşkilatında görev değişiklikleri

Cumhuriyet Halk Partisinde (CHP), geçtiğimiz ay istifa eden Kırklareli il yönetimi, Lüleburgaz ve Pehlivanköy ilçe yönetimi yerine yeni atamalar yapıldı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:35
CHP Kırklareli teşkilatında görev değişiklikleri

Cumhuriyet Halk Partisinde (CHP), geçtiğimiz ay istifa eden Kırklareli il yönetimi, Lüleburgaz ve Pehlivanköy ilçe yönetimi yerine yeni atamalar yapıldı. CHP Kırklareli il başkanlığına Okan Çobancık, Lüleburgaz ilçe başkanlığına Aziz Üstünalp, Pehlivanköy ilçe başkanlığına ise Nil Nermin Turan getirildi. Geçici başkanlar olağan il ve ilçe kongrelerine kadar yönetimde yer alacak.


CHP’de geçtiğimiz ay meydana gelen istifaların ardından CHP Genel Merkezi, MYK sonrası atama kararı aldı. Yaklaşık 40 gün sonra alınan atama kararına göre Kırklareli’de mevcut başkan Okan Çobancık geçici il başkanı olarak yerinde kaldı. Lüleburgaz ilçe başkanlığında mevcut başkan Bülent Metin’in yerine Aziz Üstünalp, Pehlivanköy ilçe başkanı Hicran Pektaş’ın yerine de Nil Nermin Turan atandı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:35
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