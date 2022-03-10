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Siyaset CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısına 'usulsüzlük ve rüşvet' tutuklaması
Siyaset

CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısına 'usulsüzlük ve rüşvet' tutuklaması

"Usulsüzlük ve rüşvet" iddialarına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi ve CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Cem T., tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 16:31:00 -
CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısına 'usulsüzlük ve rüşvet' tutuklaması

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy belde Belediyesinde "usulsüzlük ve rüşvet" iddialarına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi ve CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Cem T, tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 8 Mart'ta "usulsüzlük ve rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra aynı gün sulh ceza hakimliğince serbest bırakılan Cem T, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Vize ilçesinde gözaltına alınan Cem T, tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe serbest bırakılmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç ile T.Ö, rüşvet suçundan geçen yıl tutuklanmıştı.

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