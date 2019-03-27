CHP kendinden olmayana siyaset hakkı tanımıyor!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapan CHP'de 'Demokratik Sol Parti' (DSP) paniği had safhaya ulaştı. Parti, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala DSP'nin çok sayıda adayını tehdit etti. Seçim arabalarıyla DSP'li adayların pankartlarını kesen CHP, başkanların seçimden çekilmeleri için de baskı yapıyor. DSP'li 8 başkan adayı, yaşadıklarını Yeni Şafak'a anlattı. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun Avcılar ilçesindeki mitinginde partililere yuhalattırdığı Handan Toprak Benli, baskılara rağmen Avcılar Belediye Başkanlığı adaylığından vazgeçmeyeceğini vurguladı. İmamoğlu'nun mitingde, "Keşke zaman azken, vakit varken son dönem belediye başkanımız da bu ısrarından vazgeçse. Son uyarımı yapıyorum" dediğini hatırlatan mevcut başkan Benli, adaylığın anayasal bir hak olduğunu belirterek İmamoğlu'nu şu cevabı verdi:

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, önceki gün Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’ye destek vererek CHP’li Ekrem İmamoğlu’na meydan okumuştu.



Kerim Çoban (Solda) ve Haydar Yılmaz (Sağda)

Bunun adı siyasi şiddet

"Bu davranış, 'kadınlar siz aday olmayın, başkanlık sizin neyinize, ayağımızın altından çekilin' anlamına gelir. İmamoğlu mitingde yuhalatarak beni aşağıladı. Oysa aday olmak anayasal bir haktır. Kadına seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Bir kadın olarak adaylığımı koydum ve Avcılar Belediye Başkanı olarak seçildim. Şuanda da İstanbul ve Marmara bölgesinin tek kadın başkanıyım. Hangi siyasi parti olursa olsun bir kadın adaya 'çekil' demek kadına yönelik siyasi şiddettir. Bu nedenle sosyal medya hesabımda 'Çekilmiyorum ne yapacaksınız? Vuracak mısınız?' dedim."

Biat etmemi istiyorlar

"CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu benim yerime il sekreterini önerdi. Ancak mevcut aday da onların önerdiği kişi olmadı. Biat edeceğimi ve çekil dedikleri zaman çekileceğimi zannediyorlar. İmamoğlu 'son kez' uyarıyor, arkadan ne gelecek bilmiyorum. CHP, Avcılar'da bir korku içerisine girdi. Kamuoyu yoklamalarında CHP'den açık ara öndeyim. Bütün kadınları bu davranışı kınamaya davet ediyorum. Bir ayrımcılık içerisine giriliyor. Bu, kadın konusunda ayrımcılıktır. Ben kadın bir belediye başkanı olmasam bana bu söylenmezdi."

Kuyruğuna bastık

DSP adaylarına yönelik CHP kaynaklı tehditler Avcılar’daki Handan Toprak Benli ile sınırlı değil. DSP Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Kerim Çoban da benzer tavırdan nasibini aldı. “İlçe genelinde 150 pankartımız CHP’lilerce kesildi” diyen Çoban, CHP’nin politikalarını tasvip etmediğinden ötürü ‘oyumu DSP’ye vereceğim’ diyen pek çok vatandaşla karşılaştığını söyledi. DSP’li Çoban, “Olay bu safhaya gelince birilerinin kuyruğuna basmış oluyorsun. Algıyı kırmak için bu tür şeylere başvuruyorlar. Alttan alttan yapılan çalışmalar var. CHP yönetimi ile görüşmek istedik, bizlere randevu vermediler. Numaramı bıraktım, hiçbir dönüş yapmadılar. Yine ilçede CHP’li olduğunu bildiğimiz bir abimiz geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yıkık bir bina resmi koyarak bu binaya ‘DSP ilçe binası’ dedi. Böyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

DSP’ye linç kampanyası

Bir dönem CHP’den Çankaya Belediye Başkanı olarak görev yapan Haydar Yılmaz partisinden istifa ederek DSP’ye geçti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na DSP’den aday olan Yılmaz’ın peşini eski partisi bırakmadı. Seçim afişleri parçalanan ve ‘sol oyları bölmekle’ suçlanan Yılmaz, ciddi tehditler aldığını söyledi. Yılmaz, kendisi ve partisine karşı özellikle sosyal medyada linç kampanyasının başlatıldığını kaydetti. Yılmaz ayrıca, afişlerinin parçalanmasıyla ilgili CHP’li Çankaya Belediyesi’ni suçladı ve yakalanan 4 kişinin belediye personeli olduğunu söyledi.

CHP afiş parçalıyor

CHP Sarıyer ilçe teşkilatına ait bir seçim aracı, DSP’nin afişlerine saldırı sırasında görüntülendi. CHP aracından inen şahıslar, DSP’ye ait afişleri topladı.

Eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan da benzer tehditlerin odağında. CHP’den istifa ederek DPS Antalya Muratpaşa Belediye Başkan Adayı olan Yıldıray Sapan, CHP’nin ötekileştirme cümlelerinden nasibini aldığını söylüyor. Adaylıktan çekilmesi yönünde baskıya uğrayan Sapan, “Biri çekilecekse o kişi CHP’nin adayı olmalı” dedi. Sapan, yaşanan olayların inanılmaz derecede siyaset kirliliğine ulaştığını vurguladı. DSP’nin Maltepe Belediye Başkan Adayı Özcan Kaya ise “Küfür ve hakaretlerle adaylıktan çekilmemiz isteniyor. Sosyal medyada CHP’liler tarafından tehdit ediliyorum. Bayraklarımız, afişlerimiz kesiliyor. Maltepe genelinde 300 civarı pankartımız kesildi. Ayrıca yine CHP’liler tarafından adaylıktan çekildiğim ve oyların CHP’ye verilmesi yönünde bir operasyon başlatmış durumdalar” dedi.

Bayrak rahatsız etti

DSP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hümeyra Gürsoy da yaşadıklarını şöyle anlattı: “CHP, Sarıyer meydanında Türk bayrağı dağıtmamızdan rahatsız oldu. Türk bayrağı dağıtırken CHP’li Sarıyer Belediyesi, belediye tanıtım arabasını getirerek standımızı kaldırmak istedi. Orada bulunan arkadaşlarımızla gerginlik yaratmak istediler. Şimdi de CHP ile DSP’nin birleşeceğini ve DSP’nin seçimden çekileceğini söylüyorlar. Böyle bir durum sözkonusu değildir. İlçe genelinde pankartlarımızı kestiler. Son pankart kesiminde ise bir meclis üyesi adayımız, pankartlarımızı kesmek için görevlendirilmiş bir CHP aracını gördü ve olayı fotoğrafladı.”

DSP pankartları birçok bölgede CHP’lilerin saldırısına uğruyor.

Bunlar zillet ittifakı

DSP Kağıthane Belediye Başkan Adayı Ekrem Şit, seçim dönemi boyunca ilçenin geneline astıkları 400 pankartın kesildiğini söyledi. Şit, “Bize bunu dost bildiklerimiz yaptı” dedi. DSP Pendik Belediye Başkan Adayı Murtaza Sasa ise saldırganların kendilerini sözde ‘emekçi’ olarak tanıttıklarına ancak seçim için her türlü sabotajı yaptıklarına dikkat çekti. CHP’liler tarafından ‘adaylıktan çekildi’ söylentisinin çıkarıldığını belirten Sasa, “Biz devşirmelerle yola çıkmadık. Solcu arkadaşlarımızla seçime giriyoruz. CHP’nin bu eylemi zillet ittifakının göstergesidir” şeklinde konuştu. (Yeni Şafak)