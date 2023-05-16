CHP' karıştı! İstifa sesleri yükselmeye başladı! Partide büyük rahatsızlık

Planlarını 301 vekil sayısına göre düzenleyen Altılı Masa’nın Meclis’teki toplam sandalye sayısı 213’te kaldı. 2018 seçimlerinde HDP’ye ödünç oy veren CHP, yüzde 22,64 oy oranını bu seçimde sadece yüzde 25,37’ye yükseltti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçimden önce parti tabanının tamamını CHP’ye taşıyamayabileceğini belirtmişti, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, halasının bile kendisine oy vermeyeceğini söylediğini ifade etmişti. Alınan sonuçlara göre bu partilerin seçmeninden CHP’ye neredeyse hiç oy gelmedi.

CHP listesinden 169 isim milletvekili oldu. Bunlardan DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Partili 36 isim ile TDP lideri Mustafa Sarıgül’ü ve CHP listelerinden seçime giren İyi Parti’li 3 kişiyi çıkarınca CHP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 129’a düşecek. Böylelikle, CHP milletvekili sayısında geçen dönemin altında kalacak. Meclis’te oluşan bu tablo CHP tabanını rahatsız etti. Özellikle, propaganda dönemi boyunca neredeyse hiç sahada olmayan 4 partiye âdeta ikram edilir gibi vekillik verilmesi büyük tepki çekti. CHP’li yazarlar ve eski CHP’li isimler de duruma tepki gösterdi. İşte onlardan bazıları:

Her fırsatta Kılıçdaroğlu’na desteğini dile getiren Yılmaz Özdil, “Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır” dedi.



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“KILIÇDAROĞLU İSTİFA ETMELİ”

Eski CHP’li Mehmet Sevigen de, CHP’nin kendi çizgisini bıraktığını söyledi. Sevigen, “Kendi çizgisi dışında, kendisine oy vermeyen, kendi yapısına uymayan vekilleri parlamentoya taşıdı. Emek veren, çile çeken bütün arkadaşlarım dışarıda kaldı. İstanbul’da 31 milletvekilinden 18 tanesi bizim partiden değil, yarın istifa edip gidecek. Ne hakla yapıyor Kemal Bey bunu? Babasından mı kaldı bu parti ona? Utanmıyor mu orda oturmaya? Bugün istifa etmesi gerekir. Bir de çıkmış, ‘Tayyip Erdoğan oy kaybetti’ diyor. Burada kaybeden sadece biziz, ağlayan biziz” açıklamasında bulundu.

“CHP’Yİ PEŞKEŞ ÇEKMİŞLER”

Kılıçdaroğlu’nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek ise şunları söyledi: “CHP’yi peşkeş çekmişler! Yerinde saymışlar! Erdoğan 21 yılda 16 kez topunuzu, belediye başkanlarınızı dahil dürüm yapmış, ezmiş geçmiş! 37 vekillik, yüzde 1 etmeyen 4 partiye gitmiş! 2018’in gerisine düşmüşler! Koltuklarınızı korumak için her rezilliğe imza atarsınız! Dünya siyasi tarihine geçecek bir durumla karşı karşıyayız. Halk hâlâ umudu Recep Tayyip Erdoğan’da görüyor. Bu seçimin başarısız olanı Kılıçdaroğlu’dur.”

CHP’ye desteği ile tanınan piyanist Fazıl Say da seçim sonrası eleştirilerini sıraladı. Say “Bu sabah; kafamda pek çok soru var hiçbirine cevap yok. Şu andan itibaren susuyorum çünkü cevaplarım yok. Hep de susacağım sanırım” ifadelerini kullandı.