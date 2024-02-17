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Siyaset CHP Kandil’e teslim! DEM ifşa etti.. Mersin’de Akdeniz, İstanbul’da Esenyurt DEM’e verildi
Siyaset

CHP Kandil’e teslim! DEM ifşa etti.. Mersin’de Akdeniz, İstanbul’da Esenyurt DEM’e verildi

Yeniakit Publisher
2024-02-17 16:37:00 - 2024-02-17 16:39:02

CHP – Kandil işbirliği bir kez daha gözler önüne serildi!.. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, CHP’nin kendilerine bıraktığı il ve ilçeleri ifşa etti.

HDP’nin arka bahçesi DEM’in Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin yeni belediye başkan adaylarını düzenlediği basın toplantısı ile duyurdu. CHP ile DEM arasında “kent uzlaşısı” sağlandığını söyleyen Doğan, CHP’den nereleri aldıklarını da ifşa etti.

Esenyurt adayı DEM için çekilmiş

CHP, Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ali Gökmen’in adaylığını geri çekmişti. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Mersin, Akdeniz’de ve İstanbul Esenyurt’ta "kent uzlaşısının" sağlandığını açıkladı. Böylece CHP’nin Esenyurt adayı Ali Gökmen’in DEM için geri çekildiği ortaya çıktı.

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