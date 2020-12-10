CHP Kadın Kolları kafasını kuma gömdü

CHP'de art arda gelen taciz ve tecavüz skandalları karşısında sözde kadın hakkı savunucusu derneklerle CHP Kadın Kolları Başkanlığı sessizliğe büründü.

Art arda iğrenç haberler

CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut K’nın restoranda bir kadını zorla alıkoyarak taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanmasının ardından yeni taciz mağdurları ortaya çıkmış, mağdurlardan eski CHP Avcılar ilçe üyesi Özlem Hanelçi, İstanbul İl Başkan yardımcılarının kendisine ahlaksız teklifte bulunduğunu söylemişti. Türkiye bu iğrenç gelişmeleri hayretle takip ederken, bir haber de CHP Ümraniye Gençlik Kolları'ndan geldi. Ümraniye Gençlik Kolları üyesi 20 yaşındaki D.A. da eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A’nın cinsel saldırısına uğradığını duyurdu. CHP İstanbul teşkilatı taciz ve tecavüz iddiaları ile çalkalanırken, CHP Kadın Kolları'ndan şu ana kadar ne bir kınama ne de bir açıklama yapılmadı.

'Konuşmak istemiyoruz'

Yeniakit.com.tr'nin telefonla ulaştığı CHP Kadın Kolları Başkanlığı konuya ilişkin bir açıklama yapmaktan kaçınarak, "Bu konuda konuşmak istemiyoruz." dedi.

Samimiyetsiz paylaşımlar

Sözde kadın hakkı savunucusu CHP Gençlik Kolları'nın twitter hesabından 'Kadına yönelik şiddet ve tecavüze hayır' şeklinde birçok paylaşım yapılırken, kendi partilerindeki taciz ve tecavüz olaylarını kınayan tek bir cümle yazamamaları samimiyetsizliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.