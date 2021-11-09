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Gündem CHP 'İttifak dağılır' dedi! İYİ Parti ise yeni mesaj gönderdi
Gündem

CHP 'İttifak dağılır' dedi! İYİ Parti ise yeni mesaj gönderdi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yaptığı açıklama Millet İttifakı'nda bazı uzlaşı sorunlarının olduğunu ortaya çıkarırken İYİ Parti'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 16:34:00 -
CHP 'İttifak dağılır' dedi! İYİ Parti ise yeni mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Benim çıkıp ‘Evet ben aday olacağım’ dememi bekliyor. Bunu dediğiniz andan itibaren ittifakı darmadağın edersiniz” sözleri sonrası İYİ Parti’den dikkat çeken bir çıkış geldi.

Millet İttifakı’nda kriz devam ediyor. Tezkere konusunda HDP tarafında duran CHP ile farklı düşünen İYİ Parti’nin tutumu ittifakta bazı çatlaklar olduğunu gösterdi. Bu sürecin devamında ise CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yaptığı açıklamada, “Bir de şu var; bu talep aslında biraz da Millet İttifakı’nı zora sokma yönündeki bir talep. Benim çıkıp ‘Evet ben aday olacağım’ dememi bekliyor. Bunu dediğiniz andan itibaren ittifakı darmadağın edersiniz” ifadelerini kullandı.CHP liderinin sözleri ittifakta krizin yaşandığı resmen gösterdi. Fakat İYİ Parti’den gelen son çıkış kafaları bir kez daha karıştırdı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Uğur Poyraz, “Programı, dünyaya bakış acısı ve ilkeleri kendine has olan bir partiyiz. CHP’nin kendi gelenekleri var. Bu gelenekler doğrultusunda partilerin kendi grupları ve kendi iç yapılarında aldığı kararlar farklı olabilir. Bunda bir sorun yok. Demokrasi, insan hakları, hukuk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye’de açtığı derin yaralar ve kutuplaşmalar konusunda sarsılmaz bir fikir birliğimiz var” açıklamasını yaptı.

 

 

 

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