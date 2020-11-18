  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel CHP İstanbul Teşkilatı ve belediye başkanlarından "Alaattin Çakıcı" açıklaması
Aktüel

CHP İstanbul Teşkilatı ve belediye başkanlarından "Alaattin Çakıcı" açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-11-18 13:26:25 -
CHP İstanbul Teşkilatı ve belediye başkanlarından "Alaattin Çakıcı" açıklaması

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul İl Teşkilatı yetkilileri ve İstanbul'daki CHP'li belediye başkanları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sosyal medyadan tehdit ve hakaret içeren paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle Alaattin Çakıcı'ya tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP’li 14 ilçe belediye başkanı ve CHP ilçe başkanları, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Partililer adına ortak basın açıklamasını okuyan Kaftancıoğlu, "Ne yazık ki dün, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na, varlığını neye borçlu olduğunu çok iyi bildiğimiz, ismini dahi anmaya tenezzül etmeyeceğimiz bir cezaevi müdavimi tarafından ağır ifadeler kullanılmış, ölüm tehditleri yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Çakıcı'nın kullandığı ifadelere tepki gösteren Kaftancıoğlu, kimsenin ülkeyi karanlık dehlizlere taşımaya gücünün yetmeyeceğini belirtti. Olayın takipçisi olacaklarını dile getiren Kaftancıoğlu, tehditlerden korkmadıklarını aktardı.

Canan Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:

"Hala 90’lı yılların karanlık mafya düzeninin hayalini gören, son güncellemesi 30 yıl önce yapılmış antika mafyalardan medet ummak hangi aklın mucizesi acaba? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? İktidarın samimiyetine turnusol kağıdı işlevi görecek bu olayı, takip edeceğiz. Olayın sorumlularını ise hep takip edeceğiz. Bu ülke, korkusuz, yüreği ülke sevgisiyle dolu, yarınlara umutla bakan milyonlarca aydınlık insanların vatanıdır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan bu detayı açıklamamıştı! Sokağa çıkma yasağında bu da yapılamayacak
Gündem

Erdoğan bu detayı açıklamamıştı! Sokağa çıkma yasağında bu da yapılamayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı koronavirüs kısıtlamaları İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderildi. Genelgede,..
Bunu yapan Ermeni değil! Aliyev'e nişan alıp kilitlendi... Abdullah Ağar'dan dikkat çeken yorum
Gündem

Bunu yapan Ermeni değil! Aliyev'e nişan alıp kilitlendi... Abdullah Ağar'dan dikkat çeken yorum

İran Devrim Muhafızları’na bağlı bir keskin nişancı, Azerbaycan-İran sınırındaki Hüdaferin’i eşiyle ziyaret eden Cumhurbaşkanı Aliyev’i dürb..
Malullük aylığı için 1800 gün prim ödenmesi şart mı?
Ekonomi

Malullük aylığı için 1800 gün prim ödenmesi şart mı?

Merak edilen Malullük aylığı için 1800 gün prim ödenmesi şart mı? sorusunun cevabı haberimizde.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay