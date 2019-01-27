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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifa etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, görevinden istifa etti.

27 Ocak 2019 Pazar 22:34
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifa etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifa etti.

Twitter'dan bir açıklama yapan Kaftancıoğlu, "Daima pusulam olan CHP Örgütüm;sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. Ve bugünden itibaren İl başkanınız olarak değil, partimin yılmaz,yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 22:34
  1. İstanbul
  2. canan kaftancıoğlu

YORUM YAZ

  • Ramazan korkutRamazan korkut14 dk önce
    O makama çok yakışmı yordu zaten CHP için için kaynıyor haha....
  • Canan YazgülüCanan Yazgülü20 dk önce
    Millet kurtuldu zaten bir özelliği de yoktu . CHP ye hayırlı olsun
  • OsmanOsman20 dk önce
    Kaftancı anladı istanbulda bir halt edemeyeceklerini bana eyvallah dedi...
  • HasanHasan21 dk önce
    Sarıgül ün parmağı var bu işte

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