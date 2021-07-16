CHP-İP bu işin yalan anketlerle olmadığını hala anlamadı! Dışardaki yalancılar da devreye girdi

Türkiye'de yıllardır yapılmaya çalışılan ancak başarılı olamayan anketlerle manipülasyon yöntemi 2023 seçimlerine doğru gittiğimiz bugünlerde hız kazandı. Millet İttifakı'na yakınlığıyla bilinen anket şirketlerinin neredeyse hergün hazırladığı masabaşı anketlere, şimdi de dışardaki yalancılar da alet oldu.

Cumhur İttifakı'ndan büyük düşüş yalanı

CHP yandaşı anket şirketlerinin her seçim öncesi hazırladığı ancak tamamiyle yalan sonuçlar içeren anketlerine bu kez yurt dışındaki yalancılar da alet oldu. Europe Elects isimli anket şirketi, hazırladığı masabaşı ankette Cumhur İttifakı'nın oy oranı düşük gösterildi. Anket şirketi Türkiye'de 19 yıldır girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak ayrılan AK Parti'nin oy oranını inanılmaz bir rakama çekerek yüzde 32,1 olarak açıkladı. Yalanları bununla da sınırlı kalmayan anket şirketi, Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'yi ise baraj altında bıraktı. Europe Elects isimli şirketin açıkladığı komik rakamlara göre MHP'nin oy oranı ise yüzde 7,1 olarak gösterildi.

CHP ve İYİ Parti uçuruldu

AK Parti ve MHP'yi çok düşük rakamlarla gösteren anket şirketi, Millet İttifakı üyelerinin oy oranını arttırmakta da geri kalmadı. Açıklanan rakamlara göre, CHP'nin oy oranı yüzde 29,6'ya çıkarılırken, İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 13,8 olarak verildi.