CHP-İP bu işin yalan anketlerle olmadığını hala anlamadı! Dışardaki yalancılar da devreye girdi
CHP medyası ve yandaş anket şirketleri tarafından yıllardır yapılmaya çalışılan masabaşı anket işine bu kez yabancılar da ortak oldu. Europe Elects isimli anket şirketinin açıkladığı komik rakamlara göre, son araştırmalarda AK Parti'nin oy oranı yüzde 32,1, MHP'nin oy oranı ise yüzde 7,1 çıktı. Aynı ankette, CHP ve İP'in oy oranı beklendiği gibi yüksek rakamlarla telaffuz edildi.
Türkiye'de yıllardır yapılmaya çalışılan ancak başarılı olamayan anketlerle manipülasyon yöntemi 2023 seçimlerine doğru gittiğimiz bugünlerde hız kazandı. Millet İttifakı'na yakınlığıyla bilinen anket şirketlerinin neredeyse hergün hazırladığı masabaşı anketlere, şimdi de dışardaki yalancılar da alet oldu.
Cumhur İttifakı'ndan büyük düşüş yalanı
CHP yandaşı anket şirketlerinin her seçim öncesi hazırladığı ancak tamamiyle yalan sonuçlar içeren anketlerine bu kez yurt dışındaki yalancılar da alet oldu. Europe Elects isimli anket şirketi, hazırladığı masabaşı ankette Cumhur İttifakı'nın oy oranı düşük gösterildi. Anket şirketi Türkiye'de 19 yıldır girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak ayrılan AK Parti'nin oy oranını inanılmaz bir rakama çekerek yüzde 32,1 olarak açıkladı. Yalanları bununla da sınırlı kalmayan anket şirketi, Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'yi ise baraj altında bıraktı. Europe Elects isimli şirketin açıkladığı komik rakamlara göre MHP'nin oy oranı ise yüzde 7,1 olarak gösterildi.
CHP ve İYİ Parti uçuruldu
AK Parti ve MHP'yi çok düşük rakamlarla gösteren anket şirketi, Millet İttifakı üyelerinin oy oranını arttırmakta da geri kalmadı. Açıklanan rakamlara göre, CHP'nin oy oranı yüzde 29,6'ya çıkarılırken, İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 13,8 olarak verildi.