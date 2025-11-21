  • İSTANBUL
Siyaset CHP İmralı kararını açıkladı
Siyaset

CHP İmralı kararını açıkladı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP İmralı kararını açıkladı

CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldığını ancak sürece destek olacaklarını açıkladı.

'Terörsüz Türkiye' sürecinde gözler, bugün yapılacak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na çevrildi.

Görüşmenin ana gündem maddesi, İmralı'ya yapılması planlanan ziyaret. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantının kapalı gerçekleşmesi için oylama yapılacağını söyledi.

CHP, dün yaptığı toplantının ardından İmralı kararını açıkladı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İmralı'ya gitmeme kararı aldıklarını söyledi. “İmralı'ya gidişin konuşulacağı bir toplantının milletimizden gizlenerek yapılmasının doğru olmadığını ifade etmek isterim” diyen Murat Emir, komisyonda kalmaya devam edeceklerini ifade etti. Emir, "Partimiz bu ülkeye barışı getirecektir." dedi.

