CHP İmralı kararını açıkladı
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldığını ancak sürece destek olacaklarını açıkladı.
'Terörsüz Türkiye' sürecinde gözler, bugün yapılacak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na çevrildi.
Görüşmenin ana gündem maddesi, İmralı'ya yapılması planlanan ziyaret. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantının kapalı gerçekleşmesi için oylama yapılacağını söyledi.
CHP, dün yaptığı toplantının ardından İmralı kararını açıkladı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İmralı'ya gitmeme kararı aldıklarını söyledi. “İmralı'ya gidişin konuşulacağı bir toplantının milletimizden gizlenerek yapılmasının doğru olmadığını ifade etmek isterim” diyen Murat Emir, komisyonda kalmaya devam edeceklerini ifade etti. Emir, "Partimiz bu ülkeye barışı getirecektir." dedi.
Gündem
PKK kurşun sıkarken kent uzlaşısı yapan siz değil miydiniz? Dervişoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a İmralı mektubu