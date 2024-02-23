CHP ile yürüyen Karamollaoğlu’nun freni patladı! Erdoğan’a akılalmaz ‘Erbakan’ iftirası

Katıldığı bir TV programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında asılsız iddialarda bulunan Saadet lideri Temel Karamollaoğlu şöyle bir iftirada bulundu;

"Erbakan Hoca, 2006 yılında hapse mahkum olduğunda Tayyip Erdoğan polisle evini kuşattırdı. Hapse attırmak için büyük bir gayretin içine girdi. Çünkü mahkum olmuştu. Evinden alacak... Hocamızı ilzam etmek için, kötü göstermek için hapse attıracaktı. Evi kuşatıldı. O zaman Allah rahmet eylesin Hasan Kalyoncu, bizim Gaziantep eski il başkanımız. AK Parti'nin kuruluşunda da yer almıştı. Tayyip Erdoğan'a gitti. 'Eğer Erbakan'ı tutuklarsan burayı senin başına yıkarım. Ben siyaseten seni yaşatmam' dedi. Onun üzerine Tayyip Bey ev hapsine çevrilmesini sağladı. Ve arkasından da Abdullah Gül Bey Cumhurbaşkanı olduktan sonra Erbakan Hocamızın affını kendisi gerçekleştirdi. Yani Erbakan Hoca siyasi hayata Abdullah Gül'ün bu affıyla dönebildi. Arkasından 2010 yılındaki seçimlerde Saadet Partisi'nin Genel Başkanı oldu."

Bu sözlerin gerçek olmadığı tarihi vesikalarla ortadadır. Karamollaoğlu gerçekleri tamamen çarpıtarak gündeme getirmiştir.

PEKİ GERÇEK NEDİR?

28 Şubat yargısının verdiği ceza ile Erbakan Hoca'nın cezaevine girmemesi için Erdoğan ve AK Parti’nin verdiği mücadeleyi herkes biliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ERBAKAN’I ERDOĞAN DEĞİL, KARAMOLLAOĞLU'NUN KOL KOLA GİRDİĞİ CHP CEZAEVİNE ATMAK İSTEDİ

AK Parti iktidarı 2006 yılında, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un “Özel İnfaz Usulleri”ni düzenleyen 110. maddesinin, 75 yaşını bitirmiş olanlar için sağlık raporu ve zararı tazmin şartını içeren 3. fıkrasını yürürlükten kaldırıldı. 2. fıkrada da değişiklik yapıldı. Kanunla, 2. fıkra CHP’nin güçlü muhalefetine rağmen şu şekilde değiştirildi:

“Mahkumiyete konu suç nedeniyle doğmuş zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesine dair hukuki sorumlulukları saklı kalmak üzere; -Kadın veya 65 yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları 6 ay, -70 yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları 1 yıl, -75 yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları 3 yıl veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesi hükmünü veren mahkeme veya hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa, o yerde bulunan aynı derecedeki mahkemece karar verilebilir.”

CHP KARŞI ÇIKTI, SEZER VETO ETTİ

Erbakan Hoca’nın cezaevine girmesinin önüne geçilerek, evindeyken ceza süresini tamamlamasını öngören kanuna CHP karşı çıktı. “Kişiye özel kanun olmaz” diye itiraz edilen kanunun ismini “Erbakan Yasası” diye isimlendiren CHP, bütün itirazlarına rağmen başarılı olamadı. 23 Şubat 2006’da kanun Meclis’te kabul edildi.

SEZER YASAYI VETO ETTİ

Ancak devreye dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer girdi. Erbakan’ın doktor raporu almaksızın cezasını evinde çekebilmesini sağlayan kanun değişikliğini Cumhurbaşkanı Sezer, 10 Mart 2006 tarihinde veto etti.

Kanun tekrar TBMM Genel Kurulu’na geldi. Meclis çoğunluğuna sahip AK Parti iktidarı geri adım atmadı.

Genel Kurul’da kanun aynen kabul edildi. Bu defa Anayasa gereği Cumhurbaşkanı Sezer, kanunu mecburen onayladı.

5485 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 6 Nisan 2006 tarihinde resmen yürürlüğe girmiş oldu.

CHP AYM’YE KOŞTU

Ancak Erbakan’ın cezaevine girmesi için çabalayan CHP bir kez daha devreye girdi.

CHP’li 110 milletvekili, Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak kanunun iptal edilmesini istedi.

SİYASİ YASAĞI DA KALKTI

Anayasa Mahkemesi’nin 16 Ocak 1998’de Refah Partisi'ni kapatmasının ardından, Erbakan’a 5 yıl siyaset yasağı verilmişti. O yasak da 2003 yılında bitti. Erbakan Hoca vefat ettiği 27 Şubat 2011 tarihinde Saadet Partisi Genel Başkanı’ydı.

Ömrü boyunca kurduğu 4 parti vesayet odaklarınca kapatılan, 5 kez siyasi yasak uygulanan Erbakan'ın, vefat ettiği AK Parti iktidarı döneminde yasağı da, cezası da bulunmuyordu.

AK PARTİ Mİ CHP Mİ?

Erbakan Hoca’nın hapisten çıkması için Erdoğan böyle mücadele verirken Başbakanları idam sehpasına gönderen CHP, Erbakan Hocayı da yargılatmak için elinden gelen her şeyi yaptı.

Durum bu iken Saadet lideri Karamollaoğlu’nun Erbakan Hoca’nın cezasını kaldırmak için çaba sarf eden Erdoğan’ın mı yoksa Erbakan’ı yargılamak ve hapse atmak isteyen CHP’nin mi yanında durduğu kamuoyunun takdirindedir.