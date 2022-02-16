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Siyaset CHP ile İyi Parti arasında büyük kavga
Siyaset

CHP ile İyi Parti arasında büyük kavga

Millet İttifakı'nın temel merkez partisinin hangisi olacağı tartışması, CHP ile İyi Parti arasında kavgaya sebep oldu. İyi Parti kurucularından Bilal Karaca, CHP'nin tek başına iktidar hayali bile kuramayacağını belirterek, Kemal Kılıçdaroğlu'na "akıllı ol" mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 14:46:00 -
CHP ile İyi Parti arasında büyük kavga

Millet İttifakı'nın temel merkez partisinin hangisi olacağı tartışması, CHP ile İyi Parti arasında kavgaya sebep oldu. İyi Parti'nin kurucularından Bilal Karaca, Sözcü'nün yavrusu Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan’a yaptığı açıklamada, CHP'nin tek başına iktidar hayali bile kuramayacağını belirtti. Karaca, "CHP’nin elitist kadrolarının DEVA ve Gelecek Partisi liderlerini AK Parti geçmişleri üzerinden dışlayıcı söylemlere yeltenmeleri iktidarın değirmenine su taşır. Bu kesimler CHP’nin tek başına bırakın iktidar olmayı, iktidar hayali bile kuramayacağını artık kabullenmelidirler" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na "akıllı ol" mesajı verdi.

 

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