CHP ile ilgili olay iddia! ‘En geç önümüzdeki hafta içinde...’

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi bazı sermayedarlar, birtakım medya üzerinden, bazı kurmaylarımın beşli çetelerle görüştüğüne dair haberleri devreye sokacakları bilgisi geliyor" açıklamasını köşesine taşıdı. Övür, Kılıçdaroğlu'na yakın bir isimle görüştüğünü belirterek, söz konusu kişinin "En geç önümüzdeki hafta içinde MYK'da bir değişim olur" dediğini aktardı.

Mahmut Övür, yazısının devamında şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu "üst akla" inanmıyordu ama "Türkiye'yi dizayn edecekler" dediğine göre nihayet CHP'yi de kapsayan ciddi bir tehdidin varlığını kabul ediyor.

O zaman o "bazı kurmayları" açıklamalı. Şimdi CHP'liler "o bazı kurmayların" kim olduğunu birbirine soruyor. Herhalde hepsini korku sarmıştır.

Bu açıklamadan sonra neler olacağını Kılıçdaroğlu'na yakın bir isme sordum.

Kısa bir cevap verdi: "En geç önümüzdeki hafta içinde MYK'da bir değişim olur. O zaman kim olduğunu da görürüz."

Doğrusu Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına şüpheyle bakanlar da var. Şüpheyle bakıyorlar; çünkü ne zaman CHP içinde veya 6'lı masada bir gerilim yaşansa Kılıçdaroğlu sertleştikçe sertleşiyor.

Hatırlayın, başta bürokratlar, öğretmenler, hâkimler ve askerler olmak üzere tehdit etmediği sosyal kesim kalmadı. Bu tehdit siyasetinden, CHP içindeki rakipleri de nasibini aldı. Anlaşılan bu çıkışıyla da MYK içinde ‘Kılıçdaroğlu ile kazanamayız’ diyenleri sindirmek istiyor."