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Siyaset CHP ile anlaşan DEM Parti 22 ilçede aday çıkarmadı
Siyaset

CHP ile anlaşan DEM Parti 22 ilçede aday çıkarmadı

Yeniakit Publisher
2024-02-21 22:17:00 - 2024-02-21 22:21:53
CHP ile anlaşan DEM Parti 22 ilçede aday çıkarmadı

CHP ile birçok bölgede 'kent uzlaşısı' sağlayan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti, İstanbul’un 22 ilçesinde aday göstermedi.

Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken, siyasi partiler listeleri YSK'ya sundu.

Kimi bölgelerde CHP ile 'kent uzlaşısı' sağlayan DEM Parti, İstanbul’un 17 ilçesinde belediye başkan adayı çıkarırken 22 ilçede ise aday göstermedi.

'Liste gecikti' oyunu ile CHP ile olan ittifaklarını ayyuka çıkarmak istemeyen DEM Parti'nin aday gösterdiği ilçeler şu şekilde: 

1- Adalar
2- Arnavutköy
3- Bakırköy
4- Başakşehir
5- Beşiktaş
6- Beykoz
7- Beylikdüzü
8- Büyükçekmece
9- Esenler
10- Gaziosmanpaşa
11- Güngören
12- Kadıköy
13- Kağıthane
14- Küçükçekmece
15- Sultanbeyli
16- Sultangazi
17- Ümraniye

Aday çıkarılmayan ilçeler ise şöyle:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1- Ataşehir
2- Avcılar
3- Bağcılar
4- Bahçelievler
5- Bayrampaşa
6- Beyoğlu
7- Çatalca
8- Çekmeköy
9- Esenyurt
10- Eyüpsultan
11- Fatih
12- Kartal
13- Maltepe
14- Pendik
15- Sancaktepe
16- Sarıyer
17- Silivri
18- Şile
19- Şişli
20- Tuzla
21- Üsküdar
22- Zeytinburnu

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