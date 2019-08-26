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CHP heyetinden Arapgir ziyareti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile beraberindeki heyet, Arapgir ilçesini ziyaret etti.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:58
CHP heyetinden Arapgir ziyareti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile beraberindeki heyet, Arapgir ilçesini ziyaret etti.


CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve beraberindeki heyet ile birlikte Arapgir ilçesini ziyaret etti. İlçede Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu tarafından karşılanan heyet, belediyeyi ziyaret ederek Cömertoğlu ile görüştü. Ziyarette Arapgir’in tarihi hakkında heyete kapsamlı bilgi aktaran Başkan Cömertoğlu, "Arapgir, tarihin ve kültürün en derin olduğu bir çok devlet adamı yetişmiş. Kültürün ve tarihin harmanlandığı bir yer ilçemiz. Coğrafi işaret alan reyhan ve köhnü üzümünden hareketle şunu söyleyebilirim. Üzerimizde büyük bir hava koridoru var ve bu koridor içerisinde kalan alan içerisinde yetişen ürünlerin açık ara aromatik değer ve farkındalık olarak bir öne çıkma hali var. Dolayısıyla burada gece gündüz farkı çok değişken, bu türbülansa dayalı olarak bütün ürünler kendine ait bir farkındalık içeriyor. Bizler de yerel yönetim olarak bir kırsal kalkınma modellenmesini üreticinin üretmiş olduğu ürünleri çoğaltarak alım garantisi ile 4 yıldır belli bir markalaşma sürecinde öne çıkardık. Arapgir, Malatya’nın en uzağında kalan bir ilçemiz olduğu için ayrıca eski bir medeniyet merkezi ve Yukarı Fırat’ın en etkileşen bir şehir unvanında olduğu için burada iş yapmak çok zor. Kombinasyonda çok fazla aktör var. Havzanın ilçeleri arasındaki olumsuz rekabet bölgeyi göçe kurban etmiş; TÜİK’den aldığımız raporlarda, 360 bin Arapgirlinin 126 bini İstanbul’da adrese dayalı nüfus verilerine göre de 11 bin civarı bir vatandaşımız burada, yaz aylarında ise nüfusumuz 40-50 bin ile 70-100 bin aralığında değişkenlik gösterebiliyor" dedi.


CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba ise 31 Mart Yerel Seçimleri ile yenilenen İstanbul seçimlerinde insanları kamplaştıran değil, birleştiren bir anlayışın toplumda karşılık bulduğunu belirterek, "Bizler insanlarımızı, giyimlerine, etnik kökenlerine göre ayırmıyoruz. Önemli olan insanlarımızın sorunlarının çözülmesi, insanlarımızın refah seviyesinin arttırılması" ifadelerini kullandı.


CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da, "Arapgir’de olmaktan sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyuz.Gerçekten de kendi memleketimdeymiş gibi hissediyorum. Tabii ben Arapgir’in bu kadar zengin bir tarihi, bu kadar medeniyetlerin beşiği olduğunu bilmiyordum.Kısmen bir bilgim vardı ama tabi Anadolu coğrafyası gerçekten bu anlamda çok önemli bir kültür mirasına sahip. Bugün batı dediğimiz aslında baktığımızda bizim kadar geçmişi olmayan, bizim kadar medeniyetlere ev sahipliği yapmamış bir yer. Ama onlar bir şey yapıyorlar bir araya gelebiliyorlar ve birlikte sorunlarını çözebiliyorlar. Biz maalesef ayrılmıştık. Birçok medeniyet ev sahipliği yapmamıza rağmen geniş bir kültür hazinesinin içinde bulmamıza rağmen, birçok akrabalarımızın olmasına rağmen, doğusuyla batısıyla kuzeyiyle güneyiyle maalesef bu ülkede ayrılık ayrıştırıldık. Özellikle bir derin bir fay hattı açıldı aramızda. Ama bunu tamir etmek mümkün bu ülkede, yaşam biçimi ne olursa düşüncesi ne olursa olsun hep birlikte yaşamak zorundayız. Bir arada olmak zorundayız ki belediyelerin de bu anlamda görevi çok büyük. Sizler de Arapgir’de bütün farklı düşünceleri birleştiren bütün vatandaşlarımızın sevgisini ilgisini kazanmış güvenini kazanmış bir başkanımızsınız. O yüzden çok mutluyuz, gurur duyuyoruz teşekkür ediyoruz" diye konuştu

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:58
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