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Gündem CHP helalleşiyor demiştiniz öyle mi? Darbenin yıl dönümünde 2 dinozor suçüstü
Gündem

CHP helalleşiyor demiştiniz öyle mi? Darbenin yıl dönümünde 2 dinozor suçüstü

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'nin sözde helalleşmeye çıktığı yolda CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi yazarlarının 27 Mayıs 1960 darbesiyle ilgili skandal satırlarını ele alarak "CHP helalleşiyordu, öyle mi?” diye sordu.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 11:44:00 -
CHP helalleşiyor demiştiniz öyle mi? Darbenin yıl dönümünde 2 dinozor suçüstü

Dün merhum Başbakan Adnan Menderes'e yapılan 1960 darbesinin yıl dönümüydü. Merhum başbakan ve o dönemki hükümet yetkilileri Türkiye tarafından bir kez daha rahmetle anıldı. Ancak aradan geçen 62 yıl Türkiye neredeyse darbe kafasında olan zihniyette hiçbir değişime neden olmadı. 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde bazı yazarların yazılarını ele alan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu bunu bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP'nin sözde helalleşme diye çıktığı yolda CHP yandaşı yazarlar, skandal satırlar kaleme aldı. Karahansaoğlu, CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi'nin iki yazarı olan Emre Kongar ve Ali Sirmen yazılarını ele alarak "Darbeyi meşru gören bu kafa, CHP’nin değil de, AK Parti’nin kafası mı? Söyleyin; üç kuruşluk koltuk uğruna, otuz takla atan kimliksizler. Söyleyin de bilelim." dedi.

İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı;

27 Mayıs darbe midir? Darbedir..

Cinayet midir? Cinayettir..

Yapanların o zamanki cezası ile idam, bugünkü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanması gerekir miydi?

Gerekirdi..

Yargılandılar mı?

Yargılanmadılar..

Tayyip Erdoğan’ın siyasete girişi, 27 Mayıs darbecilerini yargılatmaya yetmedi..

Erdoğan’ın yaşı, ancak 12 Eylül darbecilerini, 28 Şubat darbecilerini, 15 Temmuz darbecilerini yargılatmaya yetti..

Erdoğan, 15 yıl önce başbakan olsaydı..

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