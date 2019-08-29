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CHP-HDP kolkola! Şimdi de cezaevi ziyareti

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile kirli bir işbirliği içerisinde giren CHP, görevden alınan terör yandaşı belediye başkanlarına destek ziyaretlerinin ardından bu kez de cezaevlerindeki HDP'lileri ziyaret etti.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:38
CHP-HDP kolkola! Şimdi de cezaevi ziyareti

Görevden alınan başkanlara destekle yetinmeyen CHP, cezaevlerinin yolunu tuttu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Kandıra Cezaevi'nde yatan HDP'li Sebahat Tuncel, Figen Yüksekdağ, Selma Irmak, Sırrı Süreyya Önder ve Gültan Kışanak ile görüştü.

Terör suçundan yatanları aklamak istiyorlar

Cezaevi ziyareti öncesinde sosyal medyadan paylaşım yapan Kaya, "Seçilmişlerin, halkın iradesinin yok sayıldığı demokrasinin katledildiği günlere inat biz cumhuriyeti de demokrasiyi de yaşatacağız. Bu cezaevinde yatanlar bir gün mutlaka bizimle özgür günlerde birlikte olacaklar" dedi.

Bir tepki de Destici'den

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP’lilerin terör bağlantıları nedeniyle görevden alınan HDP’li belediye başkanlarını ziyaret etmesine tepki gösterdi. Destici, aralarında Muharrem İnce’nin de bulunduğu CHP heyetinin, HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaretine ilişkin Muharrem İnce’den diğer CHP yöneticilerine kadar pek çoğunun, bizzat Mardin’e giderek görevden alınan belediye başkanını ziyaret etmesi adeta CHP içindeki HDP seviciliği yarışının bir sonucudur. Üstelik ulusalcı, milliyetçi diye bildiğimiz CHP içinde bir şahsiyet bile bunu yapacak seviyeye gelmiş ise CHP’nin ‘vay haline’ demek gerekir” dedi.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:38
  1. Mardin
  2. Yıldırım Kaya
  3. CHP
  4. HDP

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  • konyalıkonyalı42 dk önce
    chp sakın ola bundan sonra atatürkün adını agzına bile almasın sakın

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