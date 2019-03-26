CHP-HDP ittifakını aylar önce itiraf etmişti!

2018’in Kasım ayında, Sputnik’in “bidebunudinle” programına telefonla bağlanan HDP’li Ahmet Türk, sunucu Yavuz Oğhan’ın sorularını cevaplamıştı. HDP ile CHP’nin yaptığı ittifakı o zamanlarda kabul eden Ahmet Türk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile toplantı yaptıklarını, toplantıda 31 Mart seçimlerinde iş birliği yapmak zorunda olduklarını belirttiklerini, Kılıçdaroğlu’nun da HDP’lilerin söylediği politikalara karşı çıkmadığını itiraf etmişti.

Kılıçdaroğlu ile HDP’nin yemekli toplantısı hakkında sunucu Oğhan, HDP’li Ahmet Türk’e, “Nasıl oluştu bu yemek meselesi? Biraz bilgilendirir misiniz bizi?” sorusunu yöneltmişti.

Teklif Kılıçdaroğlu’ndan

Türk’se, “Tabi bir yemek değildi. Sabah kahvaltısında bir araya geldik. Arkadaşımızın eski milletvekili o partiden. Böyle bir görüşmenin mümkün olup olmadığını sordu. Ben de, niye olmasın, dedim. Yani bu teklif bizden gitmedi. Görüşme teklifi. Onlardan geldi.(K.K’dan)

İttifak itirafı

Seçmen başında doğru kararlarla, doğru adaylarla gerçekten bu yerel seçimlerde daha başarılı olmanın artık kaçınılmaz olduğunu hepimizin görmesi gerek. Demokrasiyi savunabilecek, demokrasiyi esas alan, demokrasi prensiplerini uygulayabilen ve bunu yürütebilen bazı yerlerde o adaylar, etrafında bütünleşmek gerek, diye düşünüyorum.” cevabını vermişti.

Kılıçdaroğlu HDP’lileri onayladı

Röportajın son bölümü şu şekilde:

Yavuz Oğhan:

Az önce aktardığınız düşüncelerle paralel miydi? Yani bazı kritik illerde memnuniyetsiz olan seçmenin tamamını kapsayacak CHP de paralel mi yani?

Ahmet Türk:

Evet inanıyorum ki söylediklerimiz biraz etkili olur. Çünkü söylediklerimiz doğru şeylerdi. Yapılması gereken şeylerdi. Sayın Kılıçdaroğlunu biliyorsunuz. Öyle çok açık konuşmaz.

Yavuz Oğhan:

Dinledi mi sizi?

Ahmet Türk:

Tamam ama söylediklerimi hep onayladı. Yani yapılması gereken, yürütülmesi gereken politikalar konusunda karşı çıkmadı.