CHP, günlük 8 milyon lira para harcıyor

HABER MERKEZİ

Her fırsatta “Sarayın 1 Günlük Harcaması” şeklinde açıklamalar yaparak Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinden kirli bir dezenformasyona imza atan CHP’nin harcamaları dudak uçuklattı. Ele geçirdikleri belediyeleri yağmalayan, hak edişlerin tahsili karşılığında iş adamlarının kellesini koparan ve kamuya ait makam araçlarını kullandıkları tespit edilen yöneticilere rağmen CHP Merkezi’nin son iki yılda 5,5 milyar lira masraf yaptığı ortaya çıktı. Son olarak delege pazarlıkları ve kirli para iddialarıyla devirdikleri Kemal Kılıçdaroğlu’nu koruyan devletin 5 tane polisinin yemek masrafını bile “israf” diye kesen CHP Genel Merkezi’nin günlük 7 milyon 534 bin 246 lira harcaması, partide dönen şatafatı gözler önüne serdi. Hazineden aldığı yardımı har vurup harman savuran CHP’nin 2023-2025 Yılı Kesin Hesap giderleri şöyle:

Personel Giderleri 522.000.000 TL

Seyahat Giderleri 49.000.000 TL

Temsil Ağırlama 160.000.000 TL

Vergi SGK 205.000.000 TL

Taşıma Giderleri 67.000.000 TL

Bakım Onarım 96.500.000 TL

Kırtasiye 21.500.000 TL

Haberleşme 43.000.000 TL

Kira Giderleri 205.000.000 TL

Teşkilata Yardım 739.000.000 TL

Demirbaş Gideri 115.000.000 TL

Seçim Giderleri 2.900.000.000 TL