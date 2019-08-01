CHP Grup Başkanvekili Özkoç’tan “Siyasi Etik Yasası” açıklaması: Siyaseti kirleten bu illetten kurtulmamız lazım

İsmail Uğur yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr’ye konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, son dönemlerde kamuoyunda rahatsızlığa yol açan torpil ve kayırmacılık örneklerine ilişkin, herkesi bağlayıcı siyasi etik ilkelerin bir yasa maddesi olarak ortaya konulması gerektiğini söyledi.

Bu illetten kurtulmamız lazım

TBMM’ye verdikleri “Siyasi Etik Yasası” önerisiyle ilgili diğer partilerin grup başkanvekilleriyle henüz bir görüşme gerçekleştirmediklerini söyleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Konuyla ilgili net bir görüşme söz konusu olmadı ama kendilerine de bildirdik. Yani bu bir illet, anlatabiliyor muyum? Bu illetten kurtulmak lazım. Yani insanların kişisel zaafları olabilir. Hangi parti olursa olsun hepsinde çıkabilir bu tür olumsuz örnekler. Mesele ‘Ben yaptım, o yaptı, şu yaptı’ meselesi değildir. Ortada bir gerçek var ki; hangi partide olursa olsun bu tür olumsuzluklar siyaset kurumuna olan güveni zedeliyor, en başta bunu görmemiz lazım.” şeklinde konuştu.

Eğer hastalığı görüyorsak tedavisini yapmak durumundayız

Toplumu huzursuz eden, toplum düzenini bozan sorunlara karşı çözümler geliştirmenin siyaset kurumunun görevi olduğuna işaret eden Özkoç, şöyle devam etti:

“Biz kimiz? Yasa koyucuyuz. Yasa koyucunun birinci görevi nedir? Toplumu huzursuz eden şeylerden arındırmak için yasa koyarsınız, bir düzen oluşturmak için yasa koyarsınız. Bu konu partinizin içindeymiş, dışındaymış bir şey fark eder mi? Önemli olan kendi içine de dışarıya da her yere de bir düzen, refah, huzur getirecek tedbirleri almak; bizim asıl amacımız bu. Eğer bir hastalığı görüyorsak, biz bu hastalığı tedavi etmek, kökten yok etmek durumundayız. Yani sorunların sizin içinizde olup olmaması ya da dışarıda olup olmaması sorumluluğu değiştirmiyor.”

Halk bize sorunlarını çözmek için görev verdi

Vatandaşın kendilerini yasa koyucu olarak seçip Meclis’e gönderdiğini belirten Özkoç, “Kendi çocuğunun geleceği için yasa koyucu olarak bizi görevlendirmiş halkımız. Hayatını nasıl daha iyi hale getirebiliriz, var olan sorunları nasıl daha iyi çözebiliriz, toplumsal huzuru nasıl daha etkin sağlayabiliriz diye milletvekillerini görevlendirmiş. Biz de siyasetçiler olarak halkın bize verdiği bu görevi yasa koyucu olarak en iyi şekilde yerine getirmek zorundayız. Toplumu rahatsız eden konularda çözüm üretmek en başta siyasetçilerin görevidir.” ifadelerini kullandı.

Diğer partilerle uzlaşma amacındayız

Partisinin Siyasi Etik Yasası önerisiyle ilgili önümüzdeki hafta diğer partilerin grup başkanvekilleri ile görüşeceğini ifade eden Özkoç, şöyle devam etti:



“Önerinin yasalaşması için bütün siyasi partiler arasında bir uzlaşı istiyoruz. Gerekiyorsa birlikte verelim, hep beraber verelim. Gerekirse biz önergemizi çekelim geriye, hep beraber verelim. Toplumu rahatlatacak tedbirler almalıyız. Toplumun siyasete güven duyacağı tedbirleri almalıyız. Kendimizi ‘otokontrol’ altında tutacak tedbirleri almalıyız. Bütün bunları yapmalıyız. O zaman gerçekten insanların karşısına çıkıp da gözlerinin içine baktığımız zaman ‘ya ben şu kadar, sen şu kadar, öteki şu kadar’ şeklinde değil, ‘Biz gereğini yaptık’ diyebilmeliyiz. Siyaseti kirleten, toplumsal huzuru bozan sorunları çözmek aslında sadece siyasetçilerin görevi de değildir. Siyaset aslında herkesin işi. Öğretmenin işi, öğrencinin işi, sizin işiniz, hepimizin işi. Siyaset hayatımızı düzenliyor. Siyaset toplumu yönetiyor. Siyaset ülkeyi yönetiyor. Siyaset ülkeler arası ilişkileri düzenliyor. Bu kadar önemli bir konuyu bu kadar kirleterek yolumuza devam edemeyiz. Bunun biran önce tedbirini almak zorundayız.”