  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel CHP Grup Başkanvekili Özel: "Türkiye'de en az 20 milyon doz grip aşısına ihtiyaç var”
Aktüel

CHP Grup Başkanvekili Özel: "Türkiye'de en az 20 milyon doz grip aşısına ihtiyaç var”

Yeniakit Publisher
2020-09-09 15:38:23 -
CHP Grup Başkanvekili Özel: "Türkiye'de en az 20 milyon doz grip aşısına ihtiyaç var”

MANİSA (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye'de en az 20 milyon doz grip aşısına ihtiyaç olduğunu söyledi.

CHP’nin kuruluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla partisinin Manisa İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programa katılan Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sonbaharda grip aşısına talebin artacağına işaret eden Özel, şunları kaydetti:

"Hem eczacı hem de siyasi kimliğimle bu uyarıyı yapmayı son derece önemsiyorum. Bu dönem Türkiye'ye 1,5 milyon doz grip aşısı gelecek. Bu rakam geçen sene satılan rakama göre uygun görülmüş. Kovid-19 şartları düşünülmemiştir. Önceki dönemlere kıyasla bu yıl daha fazla dozda grip aşısına ihtiyaç duyulacak. Türkiye'de en az 20 milyon doz grip aşısına ihtiyaç var."

Özel, daha fazla aşı talep edilmesini ve bunun da devlet tarafından satın alınmasını istedi.

Sağlık Bakanlığına da çağrıda bulunan Özel, "Sağlık çalışanları başta olmak üzere berber, lokanta, kahvehane gibi yoğun kullanılan işletmelerin çalışanlarının aşılamada öncelikli olması gerekir. Ayrıca yüksek yaş gruplarında olanlar ya da Bilim Kurulu'nun takdiri doğrultusundaki risk grupları değerlendirilerek bu aşıyı en doğru 1,5 milyon kişiye yapmalıyız." ifadelerini kullandı.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
530 milyon lira kaynak aktarılmıştı! CHP'li başkan Erdoğan'a teşekkür etti
Gündem

530 milyon lira kaynak aktarılmıştı! CHP'li başkan Erdoğan'a teşekkür etti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHPli Zeydan Karalar eski adı Devlet Bahçeli olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 530 milyon lira kaynak akt..
İmam Hatiplilere hırlayan Mütercimler'e kötü haber
Gündem

İmam Hatiplilere hırlayan Mütercimler'e kötü haber

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, İmam Hatiplilere yönelik aşağılık ifadeler kullanan Erol Mütercimler hakkında 81 ild..
Uzman isimden çarpıcı açıklamalar: Türkiye, Rusya'nın ensesinde boza pişirmeli
Gündem

Uzman isimden çarpıcı açıklamalar: Türkiye, Rusya'nın ensesinde boza pişirmeli

PYD'nin Rusya'da bizzat Lavrov tarafından ağırlanmasınının Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynanmak olduğunu belirten Asya Polis Teşkilatı'nın (..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı