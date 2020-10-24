  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel CHP Grup Başkanvekili Özel: "Sorunları bölünerek değil birleşerek aşacağız"
Aktüel

CHP Grup Başkanvekili Özel: "Sorunları bölünerek değil birleşerek aşacağız"

Yeniakit Publisher
2020-10-24 15:14:13 -
CHP Grup Başkanvekili Özel: "Sorunları bölünerek değil birleşerek aşacağız"

MANİSA (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP ve Millet İttifakı olarak sorunları bölünerek değil birleşerek aşacaklarını söyledi.

Şehzadeler ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan Özel, vatandaşlarla sohbetinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Ülke gündeminin geçim sıkıntısı ve yoksulluk olduğunu, esnafın artık seçimlerin ne zaman yapılacağını merak ettiğini ileri süren Özel, parti olarak her an seçim olacakmış gibi hazırlık yaptıklarını kaydetti.

Bir gazetecinin, "Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'ün parti kurma yönünde çalışmaları bulunduğunu" aktararak görüşünü sorması üzerine Özel, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye'nin gündemi ne Mustafa Sarıgül'ün ne de bir başkasının kendi geleceği ile ilgili siyasi gündemidir. Vatandaşın gündemi, geçim sıkıntısı, yoksulluk ve pandemidir. Bu sorunları, ayrışarak, bölünerek değil birleşerek aşacağız. Millet İttifakı demek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi gücünü ittifaktaki diğer ortaklarıyla birleştirmesi demektir. İstanbul'u İstanbul İttifakı kazandı, yarın Manisa'yı Manisa İttifakı, Türkiye'yi de Türkiye İttifakı kazanacak. Görüşleri, partileri farklı da olsa aynı doğrunun yanında yan yana durabilenlerin Türkiye'nin yarınlarını aydınlatacağına kimsenin şüphesi olmasın. Kişisel hırslar, kişisel talepler veya bazen haklı bile olsa kırgınlıkların gündeme getirilme günü değil önümüze hep beraber bakmanın, bölünmenin değil birleşmenin günüdür."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli Eğitim Bakanı’ndan önemli açıklamalar “Bunu yapmayan sınıfta kalacak”
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı’ndan önemli açıklamalar “Bunu yapmayan sınıfta kalacak”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı. Eğitimlere katılmayan devamsız sayılmayacak fakat sınavlar yüz yüze..
ABD'den peş peşe Karabağ açıklaması! Trump safını iyice belli etti
Dünya

ABD'den peş peşe Karabağ açıklaması! Trump safını iyice belli etti

Karabağ'da işgalci Ermenistan'ın sivilleri katletmesiyle başlayan savaş ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Bu konuda konuşuyo..
Koronaya yakalanan İmamoğlu'nun bu sözleri Özgür Özel'e kapak olsun
Gündem

Koronaya yakalanan İmamoğlu'nun bu sözleri Özgür Özel'e kapak olsun

Koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu'nun "Ben sıklıkla test olan birisiyim" şeklindeki sözleri CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yalanını..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay