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CHP Grup Başkan Vekili Özkoç: "Bugün Genel Başkanımıza linç girişimiyle ilgili tutuklu tek bir sanık yoktur”

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, 21 Nisan’da Çubuk’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı girişimine ilişkin, "Bugün Genel Başkanımıza yönelik linç girişimiyle ilgili yargılama sürecinde tutuklu tek bir sanık yoktur” dedi.

10 Eylül 2019 Salı 23:55
CHP Grup Başkan Vekili Özkoç: "Bugün Genel Başkanımıza linç girişimiyle ilgili tutuklu tek bir sanık yoktur”

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, 21 Nisan’da Çubuk’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı girişimine ilişkin, "Bugün Genel Başkanımıza yönelik linç girişimiyle ilgili yargılama sürecinde tutuklu tek bir sanık yoktur” dedi.


CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, 21 Nisan’da Çubuk’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı girişimine ilişkin raporlarını açıkladı. Özkoç, Çubuk’ta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na saldırıyla ilgili olarak komisyon oluşturulduğunu belirterek, komisyonun olay yerindeki bütün görüntü kayıtlarını, fotoğraf ve tanık ifadelerini incelediklerini, devlet töreni yönetmelik, yönerge ve teamüllerini araştırdıklarını, mevcut tablo ile olması gerekeni karşılaştırdıklarını söyledi. Özkoç, “Rapor çalışmalarına paralel olarak da Kılıçdaroğlu’nun tören alanına girdiği andan evden çıkarıldığı dakikaya kadar her adımını kesit analizleriyle ortaya koyan bir belgesel hazırladık. Rapordaki somut delil ve tespitler ile belgeseldeki açık görüntüler, Genel Başkanımıza yönelik planlı bir linç girişiminin gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır. Şehit Yener Kırıkçı için cenaze namazının 20 Nisan’da ikindi namazını müteakip Çubuk Merkez Camii’nde kılınması kararlaştırıldı. Daha sonra valilik tarafından cenaze namazı garip bir tesadüf oluşturacak şekilde İstanbul Maltepe’deki ‘Halk Buluşmasıyla’ aynı gün ve saate, 21 Ağustos günü öğle namazına çekildi ve yeri de Merkez Camii’nden 3 bin nüfuslu küçük bir köy olan Akkuzulu köyüne alındı” ifadelerini kullandı.


Özkoç, yönergelerde bulunması gereken güvenlik koridorunun oluşturulmadığını ifade ederek şunları dedi:


“Hem kitapta hem belgeselde açık bir şekilde görüleceği üzere Genel Başkanımız kalabalığın içine itildikten sonra aynı yüzler, belli bir organizasyon içinde kortejin önünde kol kola girerek basınç oluşturmak, işaretle birbirlerine genel başkanın yerini göstermek, duvar üzerinde birbirlerini yönlendirmek yoluyla linci gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Taş ve sopalar da görüntülerde açıktır. 21 Nisan 2019’da Akkuzulu köyünde şu suçlar işlenmiştir; öldürmeye tam teşebbüs, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, kasten yaralama, hakaret, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi, memura etkin direnme, görevi kötüye kullanma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma/örgüte üye olma. Bu açık tabloya rağmen bugün Genel Başkanımıza yönelik linç girişimiyle ilgili yargılama sürecinde tutuklu tek bir sanık yoktur. Yumruk atan Osman Sarıgün dahil. Çubuk Cumhuriyet Başsavcısına tüm şüphelilerin tutuklanması talebiyle başvuruda bulunduk. Sonuç alamadık. Hakimler Savcılar Kuruluna şikayette bulunduk. Sonuç yok. Olay günü görevli İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve tüm görevlilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Hala bekliyoruz. “

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 23:55
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