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CHP Genel Müdürü'nün acı günü!

CHP Genel Müdürü Özgür Karakoç'un hayatını kaybeden babası emekli emniyet müdürü Coşkun Karakoç'un cenazesi toprağa verildi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:24
CHP Genel Müdürü'nün acı günü!

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde önceki gün geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Coşkun Karakoç (80) için Karşıyaka Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Karakoç'un yakınlarının yanı sıra CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ile Özgür Özel, parti yöneticileri, milletvekilleri ve genel merkez çalışanları katıldı.

Karakoç'un cenazesi, kılınan namazın ardından defnedild

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:24
  1. Balıkesir
  2. CHP Genel Müdürü Özgür Karakoç

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