CHP Genel Merkezinde arbede... Birbirine girdiler

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) mutlak butlan kararı sonrası hareketli günler yaşanıyor.Mutlak butlan kararıyla iç karışıklık yaşayan CHP'de Genel Başkanlık görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve onu destekleyen milletvekilleri ve partilerin nöbet tuttuğu Genel Merkez binasının tahliye edilmesi için başvuruda bulundu.

Sabah saatlerinde bölgeye giden Kılıçdaroğlu destekçileri ile Özgür Özel taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, gerilimin yatışmasından sonra Kılıçdaroğlu'nun binaya gelerek makam odasına geçmesi bekleniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun binaya girmesine engel olmayan çalışan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki milletvekilleri, partililere direniş çağrısı yaptı. CHP Genel Merkezi'nin asansörleri ve kapıları kapatıldı, bina içine bariyerler yerleştirildi.

TAHLİYE KARARI TEBLİĞ EDİLECEK

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları CHP Genel Merkezi'nein tahliye edilmesi yönündeki kararı tebliğ etti. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ARBEDE ÇIKTI

Ancak Özgür Özel taraftarları ile Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arasında tartışma yaşandı. CHP milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ile il ve ilçe başkanları da bina önündeki bekleyişini sürdürüyor. Taraflar arasında müzakereler devam ediyor.

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'e hoşgörülü şekilde girebilmesinin tek yolunun "40 gün içinde kurultay" sözü vermesi olduğunu belirtmişti.