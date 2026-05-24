CHP Genel Merkez polis zoruyla boşaltılacak! Kılıçdaroğlu ‘Hepinizi kovarım’ dedi, personel binayı terk etti
Ankara Valiliği’nin CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle boşaltılması talimatının ardından CHP Genel Merkezi önündeki polis hareketliliği artarken Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibinin Genel Merkezi arayarak tahliye işlemi sırasında binada bulunan personelin kovulacağı uyarısının ardından personelin binayı terk etmeye başladığı öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibinin Genel Merkez’de görevli personeli telefonla arayarak binayı terk etmelerini istediği ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre personele, "Tahliye işlemleri başladığında Genel Merkez'de olursanız sözleşmeniz feshedilecek, binayı terk edin" denildi. Bunun üzerine personel binayı terk etti.
