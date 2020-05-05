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Aktüel

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "6 Mayıs Hıdırellez Günü" mesajı

"Tüm vatandaşlarımıza birlik ve beraberlik içinde yaşadığı, sağlık ve huzur dolu bir gelecek dilerim"

Yeniakit Publisher
2020-05-05 18:07:26 -
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "6 Mayıs Hıdırellez Günü" mesajı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Mayıs Hıdırellez Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Memleket isterim, ne başta dert ne gönülde hasret olsun; kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Dilerim ki Hıdırellez böyle bir memleket ve umut dolu gelecek için vesile olsun. Tüm vatandaşlarımıza birlik ve beraberlik içinde yaşadığı, sağlık ve huzur dolu bir gelecek dilerim."

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