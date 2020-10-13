CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Biz, terör kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin, kaynağı ne olursa olsun terörü bir insanlık suçu olarak görüyoruz ve teröre karşı mücadeleyi de bir milli mücadele gibi görüyoruz. Herkesin böyle bilmesini isterim.