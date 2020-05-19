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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Anıtkabir'i ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk'ün mozolesine karanfil bıraktı, saygı duruşunda bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-19 20:41:03 -
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Mozoleye karanfil bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Kılıçdaroğlu'nun Anıtkabir ziyareti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirildi.

Heyettekiler maske takarken, Aslanlı Yol'daki yürüyüş ve mozoleye çelenk bırakılması sırasında da sosyal mesafenin korunduğu görüldü.

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