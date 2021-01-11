  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'yi sallayacak itiraf: Seçim için deprem bölgesine milletvekilleri gönderdik
Gündem

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'yi sallayacak itiraf: Seçim için deprem bölgesine milletvekilleri gönderdik

Hemen her gün yaptığı bir skandalla gündemi meşgul eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi sallayacak bir itirafta bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 18:09:00 -

Meral Akşener'in idare ettiği İYİ Parti ile kol kola girerek terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye kol kanat geren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun itiraf niteliğindeki sözleri sadece Ankara'yı değil tüm Türkiye'yi salladı.

Halkın hür iradesiyle seçtiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili "Sözde cumhurbaşkanı" ifadesini kullanarak haddini aşan Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor. 

Tüm bu gelişmeler yaşanırken CHP liderinden gelen son açıklama 'Pes' dedirtti.

"Seçim için deprem bölgesine milletvekilleri gönderdik"

Kemal Kılıçdaroğlu o açıklamasında “Yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Örneğin geçen hafta, deprem sonrası neler oldu diye Elazığ’a 23 milletvekili gönderdik. Arkamızdan iktidar partisi de gitti. Ama Elazığlı biliyor ki, CHP’li vekiller geldiği için onlar da geliyorlar.” ifadelerini kullandı.

CHP'nin resmi sosyal medya hesabından da paylaşılan skandal ifadeler, infiale neden oldu.

"Elazığ depremi" diye gitti! Erzurum'da kayakta çıktı

Elazığ'da 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6,8'lik deprem sonrası bölgeye giden ve burada yaşanan acıya ortak olmak yerine şov yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kısa bir sürenin ardından Erzurum'da kayakta ortaya çıkmıştı.

Tepkilere aldırış etmeyen İmamoğlu, milletin aklıyla alay edercine şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İslam düşmanı Can Ataklı yine kin kustu: Gençlerin camide ne işi var?
Gündem

İslam düşmanı Can Ataklı yine kin kustu: Gençlerin camide ne işi var?

İslam düşmanı Can Ataklı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gençleri camiyle buluşturmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı projeden ..
Macron ve eşinin yaptığı Fransa'yı ayağa kaldırdı! 'Utanç verici'
Dünya

Macron ve eşinin yaptığı Fransa'yı ayağa kaldırdı! 'Utanç verici'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte ile ilgili ortaya atılan iddia ülkeyi karıştırdı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle halka..
Yakın ilişkiler rahatsız etti! Gündemi sallayan nükleer silah iddiası
Dünya

Yakın ilişkiler rahatsız etti! Gündemi sallayan nükleer silah iddiası

Türkiye ile kardeş ülke Pakistan arasındaki yakın ilişkiler Hindistan gündeminde yer aldı. İkili Hindistan'da ilişkilerle ilgili "Türkiye nü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay