CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'yi sallayacak itiraf: Seçim için deprem bölgesine milletvekilleri gönderdik

Meral Akşener'in idare ettiği İYİ Parti ile kol kola girerek terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye kol kanat geren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun itiraf niteliğindeki sözleri sadece Ankara'yı değil tüm Türkiye'yi salladı.

Halkın hür iradesiyle seçtiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili "Sözde cumhurbaşkanı" ifadesini kullanarak haddini aşan Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken CHP liderinden gelen son açıklama 'Pes' dedirtti.

"Seçim için deprem bölgesine milletvekilleri gönderdik"

Kemal Kılıçdaroğlu o açıklamasında “Yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Örneğin geçen hafta, deprem sonrası neler oldu diye Elazığ’a 23 milletvekili gönderdik. Arkamızdan iktidar partisi de gitti. Ama Elazığlı biliyor ki, CHP’li vekiller geldiği için onlar da geliyorlar.” ifadelerini kullandı.

CHP'nin resmi sosyal medya hesabından da paylaşılan skandal ifadeler, infiale neden oldu.

"Elazığ depremi" diye gitti! Erzurum'da kayakta çıktı

Elazığ'da 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6,8'lik deprem sonrası bölgeye giden ve burada yaşanan acıya ortak olmak yerine şov yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kısa bir sürenin ardından Erzurum'da kayakta ortaya çıkmıştı.

Tepkilere aldırış etmeyen İmamoğlu, milletin aklıyla alay edercine şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı"