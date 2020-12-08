CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de
İZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kültürpark'taki geçici hizmet binasında, belediye başkanı Tunç Soyer'le bir araya geldi.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin Konak'taki binasına da giden Kılıçdaroğlu, şube üyeleriyle buluştu.
Kılıçdaroğlu'nun programları basına kapalı olarak gerçekleşti.