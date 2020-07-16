CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan "haciz" açıklaması:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin metro projesi yapımı için aldığı yabancı krediye daha önceki yönetimin borçlarından dolayı el konulduğunu belirterek, "Metro bir devlet malıdır, bir yatırımdır. Alınan kredi de o yatırıma tahsis edilmiştir. Tahsisli bir parayı, kamu kaynağını yasadışı bir şekilde haczediyorsunuz." dedi.

Torun, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit düşen 7 güvenlik görevlisi ve Siirt'te terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit düşen 2 özel harekat polisine Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve millete başsağlığı diledi.

CHP'li belediyelerin gelir kayıplarına ve her türlü engellemelere rağmen büyük bir mücadeleyle vatandaşların sorunlarını çözdüğünü ve bir memnuniyet yarattığını vurgulayan Torun, "Bu memnuniyet saraydakileri rahatsız etmiş olsa gerek ki, her gün farklı bir olayla, konuyla karşı karşıya kalıyoruz." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin daha önce rafa kaldırılmış, yapılmamış olan metro projesinin gerçekleştirilmesi için alınan yabancı krediye el konulduğunu iddia eden Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşın ulaşımını rahatlatmak için projeyi uygulamaya çalışıyor ama aldığı krediye daha önceki yönetimin borçlarından dolayı el koyuyorsunuz. Bu kabul edilebilir, yasal bir şey değil. 565 milyon liralık kaynağı yasa dışı... İcra İflas Kanunu madde 82/1'de haczolunamaz malları sayarken bu yapıyı da ortaya koymuş. 5393 sayılı Belediye Kanunu 15. madde açık ve net şekilde bu tür kaynakların haczedilemeyeceğini ifade ediyor. Metro bir devlet malıdır, bir yatırımdır. Alınan kredi de o yatırıma tahsis edilmiştir. Tahsisli bir paraya, kamu kaynağına maalesef yasa dışı bir şekilde el koyuyorsunuz, haczediyorsunuz."

Bunun kabul edilebilir bir şey olmadığını yineleyen Torun, "Ama öyle bir korku sarmış ki belediyelerimiz hangi hizmeti ortaya koysa maalesef bir korku, bir panik. Bu milletimizin de gözünün önünde cereyan ediyor. Milletimiz şu anda yapılan her şeyin farkında." değerlendirmesinde bulundu.

Kamu bankalarını tekrar uyardığının altını çizen Torun, ''Onları yasalara saygı göstermeye davet ediyorum. Yasa dışı işlemler yapmayın. Zaten belediyelerimize kredi vermiyorsunuz, hesap açmıyorsunuz, her türlü zorluğu gösteriyorsunuz. Şimdi de yasa dışı uygulamalara başladınız." ifadelerini kullandı.

- Adana Büyükşehir Belediyesine haciz konusu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, bir şirket tarafından başlatılan icra takibi sonucunda makam odalarındaki masa, sandalye ve oturma gruplarının haczedilmesine değinen Torun, "Siz orada milyonluk alacağınızı, fazla bir ekonomik değeri olmayan masayı, sandalyeyi alarak mı tahsil edeceksiniz? Çok da ekonomik değeri olmayan masayı, sandalyeyi alarak mı itibarsızlaştırmaya çalışacaksınız belediyemizi, belediye başkanımızı. Bu beyhude bir çalışma, bu çalışmanın da hiçbir karşılığı yok." dedi.

Bu borçların geçmiş dönemden kalan borçlar olduğunu ifade eden Torun, şunları söyledi:

"Adana Büyükşehir Belediyesi her ay 60 milyon lira açık veriyordu. Şimdi israfı önleyerek, daha verimli bir çalışma sergileyerek bu 60 milyonluk açık kapatıldı ve artı değere geçildi. Bu artı değerden de Adanalı hemşehrilerimiz faydalanacak. Bu da onlara hizmet olarak, sorunların çözümü olarak dönecektir. Ama bu borcun müsebbibi olanlar utanmadan, arlanmadan kendi ortaklarıyla birlikte belediyeyi çalıştırmamaya ve belediyelerin hizmetlerini engellemeye çalışarak, algı yaratarak bir yere varmaya çalışıyorlar. Bu çalışmaların hiçbir faydası yok. Ne yaparsanız yapın belediyemiz, Sayın Zeydan Karalar çalışmalarına devam edecek."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, "hiçbir belediyenin borçsuz devralınmadığını, siyasetçinin yeteneğinin bu borçları ödeyip, bu hizmetleri yapabilmesi" yönünde açıklaması olduğunu belirten Torun, "Sayın Çelik söyledikleriniz doğru. Ama insana sormazlar mı yandaş firmanın biri piyasadan 1,5 liraya topladığı fidanları ASKİ'ye 15 liradan satmış. Halbuki Orman Fidanlık Müdürlüğü 'ücretsiz veririm' demiş. Siz yandaşı zengin etmeye çalıştığınız, dinozorlara yatırdığınız, sadece yandaşa para kazandırmak üzere yaptığınız işlerden dolayı bu borçlar birikti. Sizin gönül belediyecilik anlayışınız, yandaşlarınızı gönlünü hoş tutmaktır." diye konuştu.

Seyit Torun, CHP'li belediyelerin bir yandan vatandaşın sorunlarını çözmeye çalışırken bir yandan da borç yükünü azaltmaya ve israfı engelleyerek, birçok yatırımı öncelemeye devam ettiğini söyledi.

Kanal İstanbul'a da değinen Torun, konuyla ilgili bilim adamlarının açıklamalarını hatırlattı. Torun, şunları kaydetti:

"Ama hala nedense Kanal İstanbul. Doymadınız mı bu ranta anlamıyoruz. Bir de Katar aşkınız var, sevdanız var. Tank palet fabrikasını, arsaları verdiniz. Her şeyi verdiniz şimdi de onların kraliçelerine, yöneticilerine buraları peşkeş çektiniz buradan şimdi onlara rant devşiriyorsunuz. Anlaşılan bu hediye edilen uçağın parasını ödeyemeyeceğiz. Bu Katar aşkı artık bitsin, gerekirse o uçağın bedelini biz verelim. Nasıl olsa bağışlar toplanıyor. Uçak için de bir IBAN verilsin de bu Katar'dan da kurtulmuş olalım."

- "Takipçisi olacağız"

Torun, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 2019 faaliyet raporunda kuruma tahsis edilen bütçe ödeneğinin 621 milyon 100 bin lirasının belediyelere yardım adı altında harcandığına, ancak raporda yardım yapılan belediyelerle ilgili hiçbir detayın bulunmadığına değindi.

"Hangi belediyelere verdiniz bu kaynağı?" sorusunu yönelten Torun, "Kendi belediyelerinden başka kimseye verdiklerini düşünmüyorum. Çünkü bu ayrıştırıcı politika, ötekileştirici anlayış muhalefet belediyelerini korkutarak, sindirerek hizmet etmesine engel olan bir yapının onlara bu ödenekten para vermesi düşünülemez. Bu konunun takipçisi olacağız, soracağız ve soruşturacağız. Vatandaşın cebinden çıkan vergilerin her kuruşunun hesabını soracağız." dedi.

Belediyelerin pandemi sürecinde de yoğun bir çalışma ve harcama yaptıklarını ve bunlara herhangi bir kaynak sağlanmadığını ifade eden Torun, "Damat birçok paket açıkladı ama yerel yönetimlerle ilgili hiçbir iyileşme olmadı. Birçok konuda belediyelerimiz hizmetlerini artırıyor, sizin de gelirlerini artırmanız lazım. Bazı sektörlere mazotta KDV indirimi sağladınız. Doğru yaptınız, destekliyoruz. Ama bunu kamu hizmeti yapan belediyelerimize de yapın. Bazı istisnalardan, vergi indirimlerinden belediyeleri de faydalandırın ki vatandaşa daha iyi hizmet vermenin çabası içinde olsunlar." diye konuştu.

- "Seçimle gelen, seçimle gider"

Torun, bir gazetecinin "HDP'nin 65 belediyesinden 47'sine kayyum atanmış durumda. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz. CHP'nin kayyumların icraatlarıyla ilgili bir çalışması var mı?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Biz, geçmişte AKP'li belediyeler görevden alınırken, istifa ederken de aynı şeyi söyledik. Bizim belediyelerimizle ilgili de söyledik. HDP'li belediyeler için de aynısını söylüyoruz. Seçimle gelen, seçimle gider. Ama bir suç unsuru varsa yargı orada, yargı değerlendirir ve gereğini yapar. Görevden alıyorsunuz, kayyum atıyorsunuz. Kayyumların da orada nasıl hizmet ettiği belli. Mardin'de ve diğer büyükşehirlerde belli. Ne kadar lüks, ne kadar israfın içerisinde olduğu belli. Bunları takip ediyoruz ve önümüzdeki günlerlerde de değerlendirmesini yapacağız."







