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Aktüel CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, Malkara'da ziyaretlerde bulundu
Aktüel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, Malkara'da ziyaretlerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-28 20:23:08 -
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, Malkara'da ziyaretlerde bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu.

Öztrak ve beraberindekiler, Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel'i makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi. Yüksel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Malkara Süt Üreticileri Birliğine de ziyarette bulunan Öztrak, Başkan Osman Turgutlugil'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Öztrak, ardından Malkara Belediyesini ziyaret etti. Burada Öztrak'a, Başkan Vekili Hüseyin Vasfi Güner tarafından belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verildi.

İlçe merkezinde çiftçi ve esnafla sohbet eden Öztrak, vatandaşların taleplerini dinledi.

İYİ Parti tanıtım standını da ziyaret eden Öztrak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.


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