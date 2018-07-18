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CHP Gebze İlçe Başkanı hakkında soruşturma açıldı

CHP İlçe Başkanı Musa Yılmaz hakkında, 15 Temmuz'a ilişkin sosyal medya paylaşımı sebebiyle soruşturma açıldı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 19:03
CHP Gebze İlçe Başkanı hakkında soruşturma açıldı

AK Parti Gebze İlçe Başkanlığı, sosyal medya hesabından 15 Temmuz ile ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şikayeti değerlendiren Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla Musa Yılmaz hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Yılmaz'ın, "15 Temmuz’un darbe girişimi senaryo olarak gördüğü ve 15 Temmuz genelgesine katılmadığı" yönündeki sosyal medya paylaşımları, yerel basında yer almıştı.

AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Türk milletinin, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı vatanını, milletini, demokrasisini savunma adına vermiş olduğu kahramanca mücadeleyi senaryoya benzetmenin büyük gaflet olduğunu söyledi.

İlçe Başkanı olarak, bu şekilde şehitleri hiçe sayan insanlara karşı hesap sormanın görevleri olduğunu ifade eden Ayar, "Bu konuda liderine güvenmiş bir millet, milletine güvenmiş bir lider eşliğinde hain darbe girişimi, bu halkın ferasetiyle başarıya ulaşamamış, demokrasi kesintiye uğramadan ülkenin gelişmesi devam etmiştir. Üzerimize düşen görev, bu tür söylemlerde bulunanları gerekli yasal işlemler için ilgili mercilere bildirmektir." dedi. 

Ayar, bu konuda gerekli yasal işlemleri başlattıklarını belirterek, "Darbe girişimi medyada açık seçik yer almasına rağmen, bunu bir senaryoya benzetenlerle ilgili gerekli işlemi yapmak görevimiz. Ülkemize en ufak bir şekilde zarar getirenler, bizi her zaman karşılarında bulacaklardır." diye ifade etti. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 19:03
  1. AK Parti
  2. Gebze
  3. Cumhuriyet Başsavcılığı

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