CHP-FETÖ ittifakının Emniyet operasyonu! Korsan sendika ile polis intiharları konusunda dezenformasyon fırtınası!

Son yıllarda terör örgütlerine Türkiye’yi dar eden, terörün finansmanı uyuşturucu ve insan ticaretini bitme noktasına getiren Türk Emniyeti’ne, terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden saldırıları devam ediyor.

Sahada Emniyet güçlerinin karşısına çıkacak cesareti olmayan terör ve mafya işbirliği, sosyal medyada FETÖ’cü hesaplar vasıtasıyla yine bir dezenformasyon hareketi başlattı. Bazı CHP’li milletvekilleri tarafından da desteklenen FETÖ’cü hesaplara malzeme ise korsan polis sendikası Emniyet-Sen üzerinden sağlanıyor.

POLİS İNTİHARLARI KONUSUNDA KİRLİ DEZENFORMASYON

15 Temmuz’da halkına silah doğrultan hainlerin sözcülüğünü yapan Emniyet-Sen isimli korsan sendikanın başı olan Faruk Sezer, polis intiharları konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü’nün verilerini yalanladı.

2021’de intihar eden polis sayısını 44 olarak açıklayan Emniyet Genel Müdürlüğü’nün doğru söylemediğini, 50 polisin intihar ettiğini iddia eden Faruk Sezer, tüm dünyada önüne geçilemeyen bir sorun olan polis intiharları konusunda İçişleri Bakanlığı’nı suçladı.

POLİS İNTİHARLARI TÜM DÜNYANIN SORUNU

Tüm dünyada önüne geçilmeye çalışılan bir orun olan polis intiharları konusunda geçtiğimiz günlerde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “1 Ocak- 10 Ekim tarihleri arasındaki dönemler kıyaslandığında 2016 yılındaki söz konusu vakaların sayısı 51, 2022’de ise 44 olmuştur.” ifadelerini kullanmıştı.

Soylu açıklamasında şu noktaya da dikkat çekmişti:

“Buradaki hedef çok nettir, Türkiye’nin huzur ve güvenini, asayişini temin etmeye çalışan Türk Polis Teşkilatı’nın konsantrasyonunu bozmak, yıpratmak, fitne oluşturmak ve onu kendi işinin odağından ayırmak.”

FETÖCÜ HESAPLARDAN KHK PROPAGANDASI

Polis intiharlarını deneyimli polislerin KHK ile ihraç edilmesine ve yerlerine genç polislerin gelmesine bağlayan FETÖ’cüler ise korsan Emniyet sendikası elebaşı Faruk Sezer ile işbirliği içinde KHK’lı polis propagandası yapıyor.

BİNBİR KILIK FETÖ HESAPLARI

Sosyal medyayı etkin kullanan firari FETÖ’cü teröristler, açtıkları sosyal medya hesaplarını Türkiye aleyhine algı oluşturmak için büyük bir ustalıkla yönetiyor. Algı yönetimi ve manipülasyon tekniklerini Ümit Özdağ gibi uzman isimlerden öğrenen FETÖ’cülerin öğretmen, doktor, asker, polis gibi farklı hesaplara ustalıkla bürünebildikleri biliniyor.

Hollanda’da firari olarak yaşayan FETÖ’cü terörist, kendisini polis olarak göstererek açtığı Twitter hesabı üzerinden uydurma içeriklerle provokasyona devam ediyor.

“Polis Mevzuat” isimli sosyal medya hesabı, firari uyuşturucu kaçakçısı ve mafya Sedat Peker’in işbirliği yaptığı FETÖ’cü firari gazeteci Erk Acarer’in paylaşımlarını ve yayın yaptığı terör uzantılı kanalları beğeniyor.

GÖRÜNÜMDE POLİS AİLESİ, GERÇEKTE EMRE USLU İLE KANKA

Sosyal medyada kendisini polis eşi olarak gösteren “Rosalinda” isimli hesap ise kendisini polis eşi olarak tanıtıyor ancak eski tarihli paylaşımlarına bakıldığında firari FETÖ’cü terörist Emre Uslu ile çok yakın oldukları anlaşılıyor.

GELİNLİKLİ SAHTE FOTO İLE CHP VE FETÖ PROPAGANDALARI

Kendisini polis eşi olarak tanıtan Tuğba isimli sahte hesap ise sosyal medya paylaşımlarıyla kendisini hemen ele veriyor. FETÖ’cülerin AK Parti iktidarına karşı kurguladıkları tüm sosyal medya operasyonlarına katılan sözde polis eşi, eski paylaşımlarıyla hesabın açılma maksadını belli ediyor

YENİ AÇILMIŞ YÜZLERCE BOT HESAP

FETÖ’cü sosyal medya ekipleri tarafından 2022 yılında aynı anda açılmış yüzlerce bot hesap ise Türk polisi kılığında FETÖ ve CHP tezlerini paylaşmaya devam ediyor.