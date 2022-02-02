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Siyaset CHP fena yakalandı! "Esnaf" dedikleri kişi bakın kim çıktı
Siyaset

CHP fena yakalandı! "Esnaf" dedikleri kişi bakın kim çıktı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Gümüşhaneli esnafın elektrik zamlarından rahatsız olduğunu ve 'sandığı beklediğini' açıkladı. Özkoç'un "esnaf" dediği 3 kişiden 1'i CHP il başkanı çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 20:54:00 -
CHP fena yakalandı! "Esnaf" dedikleri kişi bakın kim çıktı

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Gümüşhane esnafının elektrik zammının geri çekilmesi için bir protesto eylemi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Paylaşımında ellerinde pankart tutan üç kişiye yer veren Özkoç, Gümüşhane'nin hesap kesmek için "sandığı beklediğini" vurguladı.

Özkoç'un paylaşımında yer alan üç kişiden ikisinin CHP'nin Gümüşhane yapılanmasında başkanlık görevlerinde olduğu ortaya çıktı.

Belgin Tungul Çakır (solda) - Emre Er (sağda)

 

CHP'li vekilin paylaşımında yer alan üç kişiden birisinin CHP Gümüşhane Kadın Kolları Başkanı Belgin Tungul Çakır, diğerinin ise CHP Gümüşhane Gençlik Kolları Başkanı Emre Er olduğu belirlendi.

Fotoğrafları apar topar kaldırdı

Gelişmenin kamuoyuna yansımasının ardından CHP'li Tungul Çakır, sosyal medya hesabından Er ile olan fotoğraflarını kaldırdı.

CHP Gümüşhane Gençlik Kolları Başkanı Emre Er (sağda)

 

 

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