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Siyaset CHP fena karışacak! Olay 'Abdullah Gül' iddiası: Partiyi o yönetiyor, İmamoğlu'nu da o aday gösterdi
Siyaset

CHP fena karışacak! Olay 'Abdullah Gül' iddiası: Partiyi o yönetiyor, İmamoğlu'nu da o aday gösterdi

Gazeteci Turgay Güler bugünkü yazısında CHP’li bir siyasetçinin kendisine Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiyi Abdullah Gül’ün talimatlarıyla yönettiğini söylediğini aktardı. CHP’l i o isim Abdullah Gül için "CHP’nin eş genel başkanı" ifadelerini kullanırken Ekrem İmamoğlu'nu da Gül'ün aday gösterdiğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 12:05:00 - 2020-09-02 12:07:48
CHP fena karışacak! Olay 'Abdullah Gül' iddiası: Partiyi o yönetiyor, İmamoğlu'nu da o aday gösterdi

CHP’de Muharrem İnce ile patlak veren Abdullah Gül krizi giderek derinleşiyor. Parti içinde yaşanan bölünme ve yönetime karşı memnuniyetsizlik her geçen gün kendini daha da belli ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday gösterilmesini kendilerinin engellediğini açıklamasının ardından CHP içerisinde yönetime karşı tepki sesleri yükselmeye başladı.

CHP fena karışacak

Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, bugünkü köşe yazısında CHP’de önemli bir siyasetçinin Abdullah Gül ile ilgili sözlerine yer verdi. Söz konusu iddialar siyaset gündemini özelliklede parti için muhalefetin iyiden iyiye kazan kaldırdığı CHP'de yeri yerinden oynatacak.

"CHP'yi Abdullah Gül yönetiyor"

İsminin açıklanmasını istemeyen CHP’li Güler'e Kılıçdaroğlu’nun partiyi Abdullah Gül’ün talimatlarıyla yönettiğini bu nedenle Abdullah Gül için “CHP Eş Genel Başkanı” denilmesinin abartı olmayacağını söyledi.

CHP'li siyasetçi "Abdullah Gül’e ‘CHP’nin eş genel başkanı’ desek ne yalan olur ne de abartı. Kemal Kılıçdaroğlu maalesef CHP’yi Abdullah Gül’den aldığı talimatlarla yönetiyor." ifadelerini kullandı.

"İmamoğlu, Gül aday yaptı"

CHP’l isim Ekmeleddin İhsanoğlu gibi Ekrem İmamoğlu’nun da CHP’den İBB adayı yapılmasını Abdullah Gül’ün sağladığını iddia etti. İsmini gizleyen CHP’li “Hali hazırda MEF Üniversitesi’nde rektör olan Muhammet Şahin, son yerel seçimlerde CHP’den İstanbul adayı olmak istiyordu. Kemal Bey de sıcak bakıyordu. Ancak Abdullah Gül bizzat rektörü habersizce ziyaret edip ‘aday olma’ ricasında bulundu. Şahin bu ziyaretin şokunu atlatamamışken Gül ayrıldıktan yarım saat sonra Erdoğan Toprak aradı. ‘Adaylığın donduruldu’ dedi.” açıklamasında bulundu.

Kurye Bekaroğlu

CHP'li isme göre Kemal Kılıçdaroğlu ve Abdullah Gül arasında iletişimi ise eski Saadet Partili yeni CHP'li Mehmet Bekaroğlu sağlıyor.

İşte o bomba iddialar

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında son günlerde yaşanan krize değinen CHP’li siyasetçi şunları kaydetti;

“Kemal Bey geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu’na ‘artık sen de Abdullah Gül’ün ismini dillendirmeye başla’ talimatı verdi. Ancak İmamoğlu usulünce reddedince araları bozuldu. Şimdilerde Gül de Kılıçdaroğlu da İmamoğlu konusunda ‘yanıldık, hata yaptık’ diyorlar. Bu arada artık CHP tabanı da İmamoğlu’na güvenmiyor, samimiyetsiz ve beceriksiz buluyor. Kemal Bey İBB’ye tam üç ayrı genel sekreter yardımcısı gönderdi ama İmamoğlu geri çevirdi. Kemal Bey öfkeden deliye döndü.

İBB’nin yeni genel sekreteri Can Akın Çağlar aslında Abdullah Gül’ün adamıdır, o istedi. İngiltere’den hazine garantisiz kredi getirecek, Mehmet Şimşek de aracı. Nasıl bir bağlantıları varsa?

Kemal Kılıçdaroğlu ile Abdullah Gül arasındaki dostluk onlarca yıl öncesine dayanıyor. (…) Refahyol hükümeti zamanında Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürlüğü’nden gönderilmemesi için Abdullah Gül bizatihi merhum Necati Çelik ve merhum Erbakan’a giderek ricacı olmuştur. Buna rağmen Kılıçdaroğlu’na ancak üç ay sabredilebilmiştir.

2018 seçimlerinde Abdullah Gül’ün adaylığı gündeme gelince CHP’den 50’ye yakın milletvekili itiraz etti. Bu itiraz sonrası hiçbiri milletvekili adayı yapılmadı. Bu isimlerden özellikle 20’si Saadet Partisi tarafından genel başkana gönderilen mektupla liste dışı kaldı.

Geçenlerde Abdullah Gül Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘Ertuğrul Günay’ı da yanına al talimatı’ verdi. Kemal Bey de ‘fıstıki’ dediğimiz Ertuğrul Günay’ın kızını CHP’li bir belediyede yerleştirerek işe koyuldu. Önümüzdeki günlerde anlarsınız. Gül ile Kılıçdaroğlu arasındaki kurye kim biliyor musunuz? Tabii ki Mehmet Bekaroğlu. (…)”

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Yorumlar

Ulvi

Yahu bunu bir Chp´li siyasetçinin söylemesi gerekmiyorki.Zaten ayan beyan ortada.Görmemek için kör olmak lazım.
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nadim hatipoğlu

abullah gül bu denilenler doğruysa refah partisinde fazilet partisini il yönetiminde ve ak partinin il kurucuları ve yönetiminde bulunduğum ve çalıştığım gece gündüz demeden hiç yorulmadan fedakarca aç tok demeden hizmet ettiğim ve hiç bir karşılık beklemeden çalıştığım hizmetlerim size haram olsun ALLAHCC huzurunda bunun hesabını soracağım eğer bunlar doğru değilse yazandan mahşerde bunun hseabını soracağım.
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