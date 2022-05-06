CHP eşkıyalar için harekete geçti!

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Meclis Başkanlığı’na 02.05.1972 tarih ve 1586 sayılı “Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan’ın Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanun’un Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi” sundu.

"Ülkemizde '1968 olayları' denilince akla ilk olarak Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan geliyor" diyen CHP’li Başarır, verdiği kanun teklifinin gerekçesinde, Cumhuriyet'e şu ifadeleri kullandı:

“Denizler, Yusuflar, Hüseyinler bir inanışın, bağımsızlığın, özgürlüğün, uyanışın sembolüydüler. Onlar hiçbir eylemlerinde hiçbir canlıyı öldürmediler. Onlar kendilerini hep ezilen sınıfların mücadelesinde gördüler. Onlar emperyalizmin ve işbirlikçilerinin ülkemizden sökülüp atılacağına, Türkiye’nin bağımsız olacağına inandılar. Onlar sömürünün olmadığı, insanların eşit hak ve özgürce yaşayacakları bir toplum düzeninin var olacağına inandılar. Denizlerin, Yusufların, Hüseyinlerin ölümü göze almaları, idam sehpasında dahi kararlılıklarından vazgeçmemeleri, taşıdıkları bu inanç ve mücadelenin gücüdür.”

Verdiği kanun teklifinin asla bir iadeyi itibar teklifi olmadığı kaydeden CHP’li Başarır, “TBMM Başkanlığı’na sunmuş olduğumuz bu kanun teklifi bir itibar iadesi teklifi asla değildir. Bu teklif, 2 Mayıs 1972 tarihinde alınan yanlış, haksız, hukuksuz bir kararın düzeltilmesi teklifidir. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının itibarlarının iadelerine ihtiyaçları yoktur. Onların, toplumumuzda zaten oldukça iyi bir itibarları vardır” dedi.

CHP, Deniz Gezmiş ve beraberindekilerin idam edilmesi yönünde oy kullanarak, adeta suç makinesine dönen şehir eşkıyalarının ölümüne zemin hazırlamıştı. Şimdi solculardan oy almak için söz konusu kişileri savunan CHP'nin ikiyüzlülüğü yine mide bulandırdı!..