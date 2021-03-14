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Gündem CHP eleştirilince dengesi bozuldu: Papazın şimdi bilmem neyi diyeceğim de...
Gündem

CHP eleştirilince dengesi bozuldu: Papazın şimdi bilmem neyi diyeceğim de...

Canlı yayında CHP 24. Dönem Milletvekili Ali Özgündüz, Tacettin Kutay ve Mücahit Birinci birbirlerine sert sözler sarf etti. Kutay CHP’yi eleştirince, Özgündüz, "Papazın şimdi bilmem neyi diyeceğim de...” diyerek hadsiz bir karşılık verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 23:24:00 - 2021-03-14 23:27:39

TV 100'de Hande Özdemir'in sunduğu 'Şimdi Konuşalım' programının konukları bu haftaki CHP 24. Dönem Milletvekili Ali Özgündüz, SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, Siyaset Bilimci Tacettin Kutay, AK Partili İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci ve LDP eski Genel Başkanı Cem Toker oldu.

"Papaz mısınız?" deyince ortalık karıştı

Canlı yayında parlementer sistem konuşulurken söze giren CHP 24. Dönem Ali Özgündüz, "CHP'yi mi tartışıyoruz?" sözlerine Tacettin Kutay, "Size ne beyefendi ne konuşacağımdan. Size günah mı çıkartıyorum? Papaz mısınız siz?" şeklinde tepki verdi.

"Bilmem neyini diyeceğim de"

CHP'li Özgündüz, Kutay'ın sözlerine, "Papazın şimdi bilmem neyi diyeceğim de... Konuşturma şimdi beni" dedi. Tacettin Kutay da "Her hafta beni nereden buluyor bunlar ya" diyerek Özgündüz'ün sözlerine sert çıktı. Ali Özgündüz, "Karşıma bu tür adamları çıkarmayın. Benim dengim olan siyasetçi çıkartın diye ısrarla söyledim. Sizin derdiniz CHP'yi tartışmaksa, ben müsaade alayım siz tartışın kendi başınıza " diyerek programın sunucusu Hande Özdemir'e seslendi.

Birinci de tepki gösterdi

Konuya dahil olan AK Partili Mücahit Birinci, "Bu nasıl tavır ya! Benim karşıma bu tür adamları çıkarmayın... Nasıl tavır? Siz kim oluyorsunuz?" diyerek CHP'li Özgündüz'e tepki gösterdi.

Kendini Don Kişot yaptı

Tacettin Kutay'ın "Ya bir dahaki seçimde vekil olmak istiyor, vekil yapmadılar. O yüzden kendini Don Kişot yaptı" sözlerine Ali Özgündüz, "Bu adama müdahale edin. Böyle hadsiz insanlarla beni muhatap etmeyin" yanıtını verdi.

Yayına tekrar bağlanmadı

Yaşanan tartışmanın ardından programın sunucusu Hande Özdemir, canlı yayına ara verdi. CHP'li Özgündüz, reklam arasının ardından yayına tekrar bağlanmadı.

 

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