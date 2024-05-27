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Siyaset CHP demek kriz demek! 'Ekmeğimizi bölüyorlar'
Siyaset

CHP demek kriz demek! 'Ekmeğimizi bölüyorlar'

Yeniakit Publisher
2024-05-27 21:39:00 - 2024-05-27 22:14:52
CHP demek kriz demek! 'Ekmeğimizi bölüyorlar'

Adana'da güzergahı başka kooperatiflerle paylaştırılan İtimat ve Cemalpaşa Kooperatifi şoförleri kontak kapattı.

CHP'li belediyelerin yönetimindeki şehirlerde yapıaln haksız uygulamalar tepkileri de beraberinde getiriyor.

Bu sefer de eylemin adresi CHP'li Zeydan Karalar yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi önünde kontak kapatan onlarca dolmuş şoförü, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) haksız kararına tepki gösterdi.

'Ekmeğimizi bölüyorlar'

Güzergahı başka kooperatiflerle paylaştırılan İtimat ve Cemalpaşa Kooperatifi şoförleri, sabahın erken saatlerinde belediye önünde toplanarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile görüşmek istedi. Gün içerisinde sayıları 200'e ulaşan dolmuşla belediye önünde cadde boyunca kontak kapatan şoförler, Atatürk Caddesi ve Türkkuşu Kavşağı'nda park ederek karara tepki gösterdi. Caddedeki yoğunluğun ardından trafiğin yavaşlamasına neden olan kalabalık, Karalar’ın şehir dışında olduğunu öğrenince olaysız şekilde dağıldı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tepkisini dile getiren dolmuş şoförlerinden Özay Şahin, "Hiçbir güzergah anlaşılmadan verilmez. Bizim burada haklı direnişimiz var. Ekmeğimizi bölüyorlar. Onlar da bizim esnafımız, onlar da bizim arkadaşımız ama olmaz" dedi.

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