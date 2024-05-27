CHP demek kriz demek! 'Ekmeğimizi bölüyorlar'

CHP'li belediyelerin yönetimindeki şehirlerde yapıaln haksız uygulamalar tepkileri de beraberinde getiriyor.

Bu sefer de eylemin adresi CHP'li Zeydan Karalar yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi önünde kontak kapatan onlarca dolmuş şoförü, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) haksız kararına tepki gösterdi.

'Ekmeğimizi bölüyorlar'

Güzergahı başka kooperatiflerle paylaştırılan İtimat ve Cemalpaşa Kooperatifi şoförleri, sabahın erken saatlerinde belediye önünde toplanarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile görüşmek istedi. Gün içerisinde sayıları 200'e ulaşan dolmuşla belediye önünde cadde boyunca kontak kapatan şoförler, Atatürk Caddesi ve Türkkuşu Kavşağı'nda park ederek karara tepki gösterdi. Caddedeki yoğunluğun ardından trafiğin yavaşlamasına neden olan kalabalık, Karalar’ın şehir dışında olduğunu öğrenince olaysız şekilde dağıldı.



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Tepkisini dile getiren dolmuş şoförlerinden Özay Şahin, "Hiçbir güzergah anlaşılmadan verilmez. Bizim burada haklı direnişimiz var. Ekmeğimizi bölüyorlar. Onlar da bizim esnafımız, onlar da bizim arkadaşımız ama olmaz" dedi.

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