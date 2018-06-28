CHP 'de kritik toplantı sona erdi! İşte ilk açıklama

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Parti Meclisi sonrası yaptığı açıklamada, “PM toplantımız devam ediyor. Orada gündem çerçevesinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tabi burada disiplin gündemli toplanmış Parti Meclisi. Ama seçim sonrası olduğu için Parti Meclisimiz seçimle ilgili düşüncelerini de paylaşıyorlar. Bu esaslı bir seçim sonucu değerlendirme toplantısı değil. Önce teknik heyetler kurduk, o heyetler seçim sonuçlarıyla ilgili raporlar hazırlayacak. Onları PM üyelerine dağıtıp, teknik raporlar çerçevesinde bir siyasi değerlendirmeyi Parti Meclisi’nde yapacağız.” dedi.