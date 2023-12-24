  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP bildiriyi imzalamadı sosyal medya çalkalandı! Özgür Özel’in o görüntüsü gündem oldu
Siyaset

CHP bildiriyi imzalamadı sosyal medya çalkalandı! Özgür Özel’in o görüntüsü gündem oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-24 13:57:00 -
CHP bildiriyi imzalamadı sosyal medya çalkalandı! Özgür Özel’in o görüntüsü gündem oldu

Terör örgütü PKK’nın kınandığı bildiriye CHP imza atmadı. Bu durum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in PKK’ya bağlı medya organlarıyla içli dışlı olmasını akıllara getirdi.

 yeniakit.com.tr 

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit harekat bölgesinde terör örgütleri tarafından düzenlenen hain saldırıda 12 askerimizin şehit olmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM),  AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin imzaladığı bildiri yayınlandı. PKK terör örgütünün saldırılarının "Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır" sözleriyle kınandığı bildiriye CHP ve DEM (HDP) partileri imza atmadı.

CHP’nin, terör örgütü PKK’yı kınayamaması büyük tepkilere neden olurken, partinin kimlerle yol aldığı da tekrar gözler önüne serilmiş oldu. Bununla beraber, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçmiş süreçte katıldığı bir canlı yayın da tekrar gündeme geldi.

Özgür Özel, “Medya Haber” isimli televizyon kanalına katılarak yeni anayasa çalışmalarına dair değerlendirmelerde bulunmuştu. Özel’in içli dışlı olduğu Medya Haber isimli oluşum, askerimizin şehit edildiği saldırılara dair, “İşgalci Türk ordusuna Urfa, Mardin ve Hakkari’de darbe” yorumunda bulundu!..

Resim
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP’nin PKK’yı kınayan bildirime imza atmaması üzerine Özgür Özel’in PKK’lı medya organlarıyla içli dışlı olduğunun hatırlatılması büyük ses getirdi. Fatih Tezcan da X hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:

Özgür Özel ile İmamoğlu, İzmir ve İstanbul için birbirlerine girdiler!
Özgür Özel ile İmamoğlu, İzmir ve İstanbul için birbirlerine girdiler!

Siyaset

Özgür Özel ile İmamoğlu, İzmir ve İstanbul için birbirlerine girdiler!

CHP lideri Özgür Özel'den Akşener'in 'savaş ilanı' sözlerine cevap
CHP lideri Özgür Özel'den Akşener'in 'savaş ilanı' sözlerine cevap

Gündem

CHP lideri Özgür Özel'den Akşener'in 'savaş ilanı' sözlerine cevap

Türkiye şehitlerine ağlarken Özgür Özel'in mesajına tepki yağdı
Türkiye şehitlerine ağlarken Özgür Özel'in mesajına tepki yağdı

Siyaset

Türkiye şehitlerine ağlarken Özgür Özel'in mesajına tepki yağdı

Hamas bir terör örgütüdür diyen Özgür Özel Filistin’e gidiyormuş!
Hamas bir terör örgütüdür diyen Özgür Özel Filistin’e gidiyormuş!

Gündem

Hamas bir terör örgütüdür diyen Özgür Özel Filistin’e gidiyormuş!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23