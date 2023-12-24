CHP bildiriyi imzalamadı sosyal medya çalkalandı! Özgür Özel’in o görüntüsü gündem oldu

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Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit harekat bölgesinde terör örgütleri tarafından düzenlenen hain saldırıda 12 askerimizin şehit olmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin imzaladığı bildiri yayınlandı. PKK terör örgütünün saldırılarının "Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır" sözleriyle kınandığı bildiriye CHP ve DEM (HDP) partileri imza atmadı.

CHP’nin, terör örgütü PKK’yı kınayamaması büyük tepkilere neden olurken, partinin kimlerle yol aldığı da tekrar gözler önüne serilmiş oldu. Bununla beraber, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçmiş süreçte katıldığı bir canlı yayın da tekrar gündeme geldi.

Özgür Özel, “Medya Haber” isimli televizyon kanalına katılarak yeni anayasa çalışmalarına dair değerlendirmelerde bulunmuştu. Özel’in içli dışlı olduğu Medya Haber isimli oluşum, askerimizin şehit edildiği saldırılara dair, “İşgalci Türk ordusuna Urfa, Mardin ve Hakkari’de darbe” yorumunda bulundu!..



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CHP’nin PKK’yı kınayan bildirime imza atmaması üzerine Özgür Özel’in PKK’lı medya organlarıyla içli dışlı olduğunun hatırlatılması büyük ses getirdi. Fatih Tezcan da X hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı: