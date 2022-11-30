CHP beslemesi Selçuk Bayraktar'a dil uzattı: Çok biliyorsan sen yap

Bayraktar TB-2 SİHA'lar Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da ve terörle mücadelede oyun değiştirici bir rol ortaya koyarken, dünyanın birçok ülkesi de satın almak için kuyruğa girdi. Ancak muhalefetin SİHA hazımsızlığı son zamanlarda bir kez daha hortladı.

Savaşların seyrini değiştirdi

CHP'li Döşemealtı Belediyesi'nden maaş alan Ozan Balık, yürüttüğü Türkiye karşıtı propagandalarına bir yenisini daha yenisini ekleyerek BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı. Ürettiği teknolojiyle Türkiye'yi dünya sahnesinde söz sahibi yapan Bayraktar'a saldıran Balık, akıl tutulması yaşadığını gözler önüne serdi.

"Bayraktar'ı abartmayın" dedi

İHA/SİHA'ları da hedef alan Balık, Bayraktar için "Selçuk Bayraktar kendini kahraman sanıyor! Kayınpederini arkasına almış millete şov yapıyor!" ifadelerini kullandı.

Balık'ın paylaşımına tepki yağdı. Çok sayıda kullanıcı Balık'ın hazımsızlık yaşadığı yorumunda bulundu.

Bazı kullanıcılar, 'Çok biliyorsan sen yap', 'Kıskanma sen önce adam ol', 'Kahramanlığını dünya kabul etti sen kabul etmesen de olur. Kahramanlık türküsü bile var' diye yazdı.